نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جاتا الأصلية GTA اخر إصدار للاندرويد والكمبيوتر 2022 وأهم مميزات لعبة جاتا 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جاتا تضم مجموعة من الألعاب من خلال العديد من الإصدارات التي تقوم الشركة بتطويرها منذ إطلاق اللعبة، وتعد هذه اللعبة من أشهر الألعاب التي لاقت نجاح غير مسبوق، ولقد بدأت هذه اللعبة في إصدارها الأول من خلال أجهزة الكمبيوتر فقط، ونظرًا لما حققته هذه اللعبة من نجاح بدأت الشركة في تطويرها حتى تدعم مختلف أنظمة التشغيل، وذلك حتى يتسنى على جميع محبي هذه اللعبة الاستمتاع بها عبر مختلف أجهزتهم.

لعبة جاتا

نتحدث اليوم من خلال لعبة GAT 2022 عن أفضل وأحدث النسخ التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي لاقت نجاح وشعبية كبيرة ألا وهي جاتا 5 حيث تتميز بالإثارة والتشويق، كما حققت هذه اللعبة عدد مرات تحميل كبيرة مقارنة بغيرها من الألعاب، وذلك يرجع لمميزاتها المتعددة التي تتمتع بها هذه اللعبة، والتي سوف نوضحها لكم من خلال مقالنا اليوم بشكل مفصل.

نبذة عن لعبة جراند ثيفت أوتو 5

تعد هذه اللعبة من أقوى الألعاب المصنفة للمغامرات والتحديات، كما أنها تعد عبارة عن عالم مليء بالفوضى من حيث سرقة كلا من البنوك والسيارات، ويتم خلال أحداث هذه اللعبة وقوع الكثير من الجرائم، وتتمثل مهمة اللاعب في هذه اللعبة هو التمكن من الهروب أفراد الشرطة، ويستخدم خلال هذه المهمة العديد من الوسائل التي تساعده على الهروب ومن أهمها المركبات، ولتحديث لعبة جاتا الأصلية.

طريقة فتح لعبة جاتا 5 للأندرويد

يمكنك فتح لعبة جاتا 5 لأجهزة الأندرويد من خلال تنفيذ بعض الخطوات البسيطة، وهي كما يلي:

يقوم اللاعب في البداية بفتح بيانات هاتفك ثم الدخول عبر متجر جوجل بلاي.

قم بعد ذلك بكتابة اسم اللعبة في خانة البحث بشكل صحيح.

تظهر اللعبة أمامك في نتائج البحث ومن ثم قم بالضغط عليها.

ومن خلال الضغط زر تحميل اللعبة سوف يتم تحميلها خلال دقائق على جهازك.

حتى تتمكن من فتح اللعبة عليك القيام بربط هذه اللعبة من خلال حسابك الشخصي على تطبيق الفيس بوك.

يمكنك الآن بكل سهولة الاستمتاع بأفضل ألعاب الفيديو.

أهم مميزات لعبة جاتا 5

تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المميزات التي تجعلك تشعر بالاستمتاع عند خوض مراحل هذه اللعبة، وهذه المميزات تتمثل في الآتي: