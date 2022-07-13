نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اكواد استرداد ببجي موبايل لايت 2022 محدثة PUBG Lite كودات غير مستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث اكواد ببجي لايت 2022 للحصول علي عدد كبير من الهدايا والجوائز المختلفة، أن تسجل اكواد لعبة ببجي لايت أهمية للكثير من عشاق هذه اللعبة التي تعتبر النسخة الحديثة من اللعبة الأصلية PUBG Mobile، حيث تدخل هذه الكودات في سياق الحصول على جوائز اللعبة وما لها من دور فعال في الفوز والانتصار في الحرب التي تدور بين اللاعبين على الحياة والبقاء وسط موت الآخرين، ويستطيع اللاعب في هذا الصدد الحصول على الكودات واستبدالها عبر موقع Midasbuy الرسمي للعبة.

موقع استرداد اكواد ببجي لايت

أن موقع Midasbuy هو الموقع الذي يمكن عن طريقه الحصول على جوائز ببجي وما يتبعها من مكافئات، اذا على اللاعب الدخول الى هذا الموقع وكتابة الكود من اجل الحصول على الجائزة المخصصة للكود، ويشترط في هذا عدد من الأمور مثل كون الكودات صالحة للاستعمال وان يكون إدخالها في المكان الصحيح وبطريقة صحيحة.

اكواد ببجي لايت 2022

في الغالب تتفق اكواد لعبة ببجي لايت مع الاكواد الخاصة باللعبة الأصلية PUBG Mobile، حيث يمكن للاعب الحصول على اي من تلك الكودات وإدخالها في موقع الاسترداد الرسمي للعبة ميداس باي من اجل الحصول الفوري على ما تسعي إليه هذه الرموز من منحها للاعب عند الاسترداد، اذا تتكون رموز شدات uc اللعبة من عدد من الحروف والأرقام يتم تجميعهم بشكل معين ومفيد لكافة اللاعبين، ومن تلك الكودات مايلي:

كود R3HAOBUBGM.

ثم يوجد كود HAPPYRAMADAN.

كود RAMADANMUBARAK.

ثم كود BRVTZBZWBU.

كودات ببجي شدات

للحصول على الأشياء الجمالية للعبة والتي تتمثل في الملابس ذات الطابع المعين وأدوات الماكياج والتجميل المختلفة فضلا عن القبعات الخاصة بالشخصيات الأسطورية وما الى ذلك كثير من السلاح الحديث والذخائر التي تكون بعدد غير محدود، يمكن شرائها عن طريق المال الحقيقي، ولذلك فان الكثير من لاعبي PUBG يبحثون عن كودات ببجي 2022 التي تعمل في صدد التمكين من هذه الأمور بدون دفع النقود ومنها مايلي:

كود THE FIRST COKEY ثم كود ALWAYSAND4EVER كود LUVPUBZMOBILE من ثم كود DPPIKACHUPUBGM ثم كود LOYEPUBZMOBILF كود ALESSOPUBGM

اكواد سكنات PUBG لايت

كودات سكنات ببجي وكودات الشدات وغيرها من رموز استرداد ببجي والحصول على الببغاء الأسترالي وغير ذلك كثير من الكودات الحديثة للعبة تعمل على تمكين المستخدم عن طريق إدخال الايدي والكود المراد استبداله والضغط على استبدال من الحصول عليها بدون الحاجة الى المال النقدي، وسوف نقدم لكم بعض اكواد ببجي فيما يلي: