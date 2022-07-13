تحديث بيس 2022 موبايل للحصول علي أقوى المميزات النسخة الجديدة

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عمر شويل - جدة تحديث بيس 2022 يتساءل عنه الكثير من محبي الألعاب المميزة؛ حيث أطلقت شركة كونامي هذه اللعبة في عام 1998، ومنذ ذلك الحين لقد لاقت اللعبة شعبية ونجاح كبير، وكان هذا الإصدار في بداية الأمر لأجهزة البلايستيشن، ولكن في عام 2014 قررت الشركة طرح إصدار جديد من اللعبة يدعم الهواتف الذكية.

تحديث بيس 2022‪

تتوالى تحديثات لعبة بيس من قبل الشركة المنتجة للعبة؛ حيث أنها تحرص على تقديم كل ما هو جديد من خلال هذه التحديثات، ولقد ضم الإصدار الأخير للعبة بيس عدد كبير من الفرق وكذلك مجموعة من المنتخبات في الوطن العربي، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل ضم هذا التحديث التعليق باللغة العربية.

أهم مميزات تحديث بيس 2022‪

هناك الكثير من المميزات التي تم إضافتها في هذه اللعبة، ومن ضمن أهم هذه المميزات ما يلي:

لقد دعم هذا التحديث التعليق على المباريات باللغة العربية.

كما ضم أيضًا التحديث الأخير للعبة عدد كبير من الفرق في الدول العربية.

علاوة على إمكانية تحسين أداء ومستوى اللاعبين في هذه اللعبة.

بالإضافة إلى ذلك هناك إتاحة لتغيير المدربين في اللعبة الأمر الذي يعمل على حدوث ألفة وتجانس داخل الفريق.

ويستطيع اللاعب أيضًا تغيير نظام اللعب من خلال التحديث الجديد.

ومن ضمن التحديث الجديد للعبة تطوير الجرافيك والرسومات؛ حيث أصبحت عالية الجودة.

كيفية تحديث لعبة بيس 2022

يتم تحديث هذه اللعبة بشكل أسبوعي حيث يختلف تحديث اللعبة بطبيعة الحال عن تحميل اللعبة، وذلك لأن التحديث يكون عن طريق اللعبة نفسها، ويتم التحديث من خلال النقاط التالية:

يقوم اللاعب بالدخول على اللعبة على جهازه الشخصي.

وسوف تظهر على الصفحة الرئيسية للعبة الرسالة الخاصة بتحديث اللعبة.

ومن الجدير بالذكر أن حجم رسالة التحديث لا تتخطى 7 ميجا بايت.

ثم يتم الضغط على أيقونة الموافقة والاستمرار.

يتم الانتظار ثواني معدودة ثم يتم فتح اللعبة من جديد.

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