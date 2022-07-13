تفاصيل تحديث جديد للعبة ببجي الشهيرة 2022 “السر العتيق”

إن لعبة ببجي تعتبر واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية التي حازت على شعبية كبيرة بين فئة المراهقين في جميع أنحاء العالم، وذلك لأنها تعتبر من ألعاب الفيديو المجانية الممتعة، ومنذ صدورها في عام 2018 ويتم العمل على تحديث اللعبة وإجراء العديد من التغييرات المختلفة بها بشكل مستمر؛ لهذا السبب لا يشعر اللاعبين بالملل وتعتبر الخيار الأمثل لهم لقضاء وقت الفراغ، ويتم البحث بشكل متكرر لمعرفة تفاصيل تحديث جديد للعبة ببجي الشهيرة 2022 والتي سوف نعرضها لكم في الأسطر القادمة.

تحديث جديد للعبة ببجي الشهيرة

لقد تم الإعلان على تفاصيل آخر تحديث في لعبة ببجي الشهيرة، والمميز أن هذا التحديث يشمل العديد من التغيرات المختلفة في اللعبة لتصبح تجربة اللعب أفضل وأكثر متعة، والمميز أن التحديث متاح إلى كلًا من الاندرويد والـ ios كوسيلة للأستمتاع بالعديد من التغيرات المميزة والممتعة التي تم إجرائها في التعديل الجديد؛ لهذا يتم البحث بشكل متكرر ليمكنهم الحصول على تحديث PUBG 2.1 الجديد والذي يطلق عليه إسم السر العتيق، وتتمثل التحديثات الجديدة التي تم إجرائها في الآتي:

لقد تم إجراء تعديلات على مختلف العملات الذهبية منها والفضية التي توجد في اللعبة.

كما تم إجراء تعديل على الشخصيات والحقائب باللعبة.

تم إضافة فاعلية الحماية الملكية والتي تعتبر وسيلة لاكتشاف الكنوز في اللعبة.

من ضمن ما تم إضافته معابد فرعونية طائرة ذات المظهر المميز التي يمكن رؤيتها خلال اللعب.

هذا بالإضافة إلى إضافة رسوم متحركة مميزة وقوية.

موعد صدور تحديث ببجي الجديد

لقد تم الإعلان على أن التحديث الجديد المعلن عنه في لعبة ببجي 2022 والذي سوف يظهر قريبًا بداية من يوم الأربعاء، والمميز أن النسخة متاحة على الهواتف وعلى أجهزة الكمبيوتر، والتحديث الجديد يعتبر وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أنماط وعلى خرائط مختلفة، كما أنها تتيح العديد من الأحداث الجديدة والذي يجعل اللعبة ممتعة.

المميز أنه عند تحديث اللعبة بالتحديث الجديد فإنه سوف يتم إتاحة العديد من المكافآت المختلفة بشكل مجاني والتي سوف يتم تقديمها عن طريق كوبونات، والتي تعتبر وسيلة لفتح الصناديق محظوظة، هذا بالإضافة إلى أنه قد تم عمل العديد من التحسينات.