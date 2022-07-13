iphone 14 برو max سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس في جميع الدول

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سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس يمكن اعتبار آيفون 14 برو ماكس هو النسخة الأحدث والأفضل من نسخ هواتف آيفون 14 والتي تحرص شركة آبل على تطويرها بشكل مستمر، ويمتاز الهاتف بقدرته على التصوير الممتاز حسب وصف عدد من الأشخاص له، كما تمتاز بطارية الهاتف بدعم الشحن السريع، وهناك عدد كبير من المواصفات التي يمتاز بها الجهاز سوف نتعرف من خلال السطور القادمة عليها.
سعر آيفون 14 برو ماكس
من المتوقع أن يبدأ إصدار الهاتف في سبتمبر 2022 وأن تبلغ أسعار الهاتف:
- السعر بالدولار الامريكي يبدأ من 1100 دولار.
- سعر الهاتف في المغرب 9700 درهم.
- سعر الجهاز في السعودية 4100 ريال.
- سعره في مصر يبدأ من 17200 جنيه.
- سعر الهاتف في الجزائر 149000 دينار.
مواصفات آيفون 14 برو ماكس
يمتاز آيفون 14 برو ماكس بعدد هام جدا من المواصفات التي يرغب كل عميل في الحصول عليها، ومنها:
- الجسم: يأتي آيفون 14 برو ماكس مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الألومنيوم.
- معيار مقاومة الماء والغبار تبلغ IP68.
- وزن الهاتف يبلغ 226 غرام، وسماكة الهاتف تصل إلى 7.4 ملم.
- نظام التشغيل iOS 16.
- مقاس الشاشة يبلغ 6.7 بوصة.
- الشاشة: تأتي من النوع OLED screen مع أبعاد تبلغ 19:5:9، أما التردد يبلغ 120 هرتز.
- شرائح الاتصال: شريحة من النوع نانو سيم والتي تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، مع شريحة أخرى من النوع eSIM.
أفضل مواصفات آيفون 14 برو ماكس
يرغب الكثير من الناس معرفة مواصفات هواتف الآيفون، ومن ضمنها مواصفات آيفون 14 برو ماكس التي نشير إليها فيما يلي:
- المعالج: هو Apple A16 Bionic بتصنيع 5 نانومتر، ومعالج الرسوميات Apple GPU.
- الرام: 8 جيجابايت، أما المساحة الداخلية تبدأ من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت.
- لا يدعم الجهاز تركيب الذاكرة الخارجية.
- الفلاش يوجد.
- الكاميرا الخلفية: تدعم تصوير فيديوهات بتقنية 4k.
- مستشعرات الهاتف: تشمل معرف الوجه، التسارع، التقريب، البوصلة، الدوران، البارومتر.
- ميكروفون إزالة الضوضاء: يوجد.
- ستيريو السماعات الخارجية: هي نفس مخرج منفذ الشحن ومنفذ سماعات الأذن.
- البطارية تبلغ 4325 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع.
- منفذ الشحن USB C، مع إمكانية الشحن العكسي.
- بصمة الوجه FACE UNLOCK: توجد.
- ألوان الهاتف: أزرق، أخضر، أحمر ، أبيض، أسود.
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