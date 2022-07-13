Nothing Phone 1 عامل قلبان في سوق الموبايلات .. سعر ومواصفات

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رياض - احمد صلاح - بحسب موقع GSMArena فإن هاتف Nothing Phone 1 يتميز بلوحة خلفية شفافة مع ملف للشحن اللاسلكي، وإضاءة LED والتي يمكن للمستخدم تخصيصها لاستخدامات متعددة ، بما في ذلك مؤشر نسبة الشحن ، وتنبيه الإشعارات والمكالمات، كما أن الإطار بأكمله مصنوع من المعدن ومشابه لتصميم هواتف آيفون الرائدة، مع تصنيف معيار IP53 لمقاومة السوائل والغبار، كما تتزامن مصابيح LED أيضًا مع نغمات الرنين المدمجة.

مواصفات Nothing Phone 1

يأتى هاتف Nothing Phone 1 بشاشة من نوع OLED ،قياس 6.55 بوصة ، دقة 1080 × 2400 هرتز، مع ذروة سطوع 1200 شمعة ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى مستشعر بصمة مدمج، وجودة +FHD ، مع إطار من الألومنيوم المعاد تدويره، وزجاج Gorilla Glass 5 ، وحواف متناظرة من جميع الجوانب الأربعة .

ويقدم هاتف Nothing Phone 1 نظام كاميرا خلفية مزدوج يتألف من مستشعر رئيسي 50 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX766 ، من تصنيع شركة سوني، مع ميزة OIS ومستشعر آخر دقة 50 ميجابيكسل Samsung JN1 من تصنيع شركة سامسونج مع مجال رؤية 114 درجة . مع ثقب صغير في أعلى الشاشة، مع كاميرا سيلفي من سوني بمستشعر IMX471 بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف Nothing Phone 1 على بطارية كبيرة بلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط ، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 واط ، مع تشغيل مصابيح EV ، أو AC وعنصر واجهة مستخدم للشاشة الرئيسية والذي سيعرض مجموعة NFT الخاصة بك، كما يسمح لك تحكم في الإعدادات السريعة سماعات الأذن TWS .

سعر Nothing Phone 1

سيبدأ سعر هاتف Nothing Phone 1 من 469 يورو لطراز 8 جيجابايت / 128 جيجابايت أى ما يعادل 9 آلاف جنيه مصرى ، و 500 يورو لإصدار 8 جيجابايت / 256 جيجابايت أى ما يعادل 9 آلاف و 600 جنيه مصرى و 550 يورو لـ 12 جيجابايت / 256 جيجابايت أى ما يعادل 10 آلاف و 500 جنيه مصرى