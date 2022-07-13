نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا ما هو ومميزات تطبيق tawakalna app وكيفية التسجيل في تطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا tawakalna، حرصت حكومة المملكة العربية السعودية في كيفية العمل على حفظ صحة وأمن المقيمين والأخوة المواطنين في جميع أراضي مدن وقرى المملكة من تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك قدمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا sadia بتطوير وإنشاء تطبيق توكلنا وذلك لتساعد الحكومة مع تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية التي سوف نشرحها لكم بالتفصيل.

طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا tawakalna

قم بتحميل التطبيق من الموقع الرسمي. عليك بتسجيل حساب جديد وإملاء المعلومات المطلوبة. سيصلك رمز التحقق على جوالك الذي سجلته في نظام أبشر وذلك لتفعيل الحساب. قم بتحديد مكان إقامتك على الخريطة الموضحة أمامك بشكل في غاية الدقة مع الإجابة على كل الأسئلة الصحية بشكل صحيح ودقيق جداً. تحديد العائلة والعمال المنزليين التابعين لك أو المكفولين في مكان إقامتك. حدد التابعين والمكفولين الموجودين في نفس مكان إقامتك (عائلة، عمال منزليين).

خدمات تطبيق توكلنا tawakalna

لقاح كورونا: يستطيع المستخدم من حجز مواعيد جرعات لقاح كورونا (كوفي-١٩)بعد التأكد من أهليته.

استعراض بيانات الوكالات: يتمكن المستخدم من استعراض كافة وكالاته المسجلة في وزارة العدل.

استعراض بيانات الصكوك: خدمة تمكنك من استعراض بيانات الصكوك المسجلة لديك في وزارة العدل‏ السعودية.

خدمة تعريف رقم الجوال: معرفة الرقم الخاص بالتابعين أو أو أي شخص آخر في تطبيق tawakalna.

خدمة العنوان الوطني: تستطيع إضافة وتحديث عنوانك الوطني المسجل في البريد السعودي مع طباعته.

الجواز الصحي: هي خدمة مقدمة لمعرفة هل الشخص قدم الجرعات الخاصة بفيروس كورونا وهل هو محصن أم لا.

الهوية الرقمية: هي هويتك الوطنية التي تم تسجيلها في التطبيق.

المحفظة الرقمية: هي الوثائق الرسمية للمستخدم ولكن رقمياً.

خدمة عرض المخالفات العامة: وهي معرفة المخالفات التي تم تسجيلها في الهيئات الآتية: (الأمن العام – والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – ووزارة الشؤون البلدية والقروية – ووزارة السياحة – ووزارة الإسكان – ووزارة الموارد البشرية – والتنمية الاجتماعية).

تصاريح اعتمرنا: هي خدمة تصريح الصلاة في الحرم المكي والنبوي والطواف مع الصلاة في روضة النبي وجوار النبي مع تصريح لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

خدمة مواعيد الأحوال المدنية والجوازات: الخدمة واضحة من اسمها لمعرفة مواعيدك.

خدمة عرض تصاريح العمرة: هي خدمة توضح تصريح المعتمر في التطبيق مع إمكانية إلغائها في حالة الظروف الصحية للمستخدم التي تمنعه من أداء مناسك العمرة أدام الله صحتكم.

خدمة فحص كورونا: تتيح حجز موعد لفحص COVID-19 مع بيان نتيجة الفحص.

خدمة لوحة البيانات: توضح البيانات الشخصية مثل رخصة السير والجواز والمركبة مخالفاتك المرورية.

خدمة الحالة الدراسية للأبناء: أيضاً الأسم واضح ومعروف ماذا تقدم الخدمة.

خدمة تصريح الحج: تقدم تصريح الحج من قبل هيئة وزارة الحج والعمرة المسئولة عن إصدار هذا التصريح بعد أخذ التصريح يتم بيانه عبر التطبيق.

استعراض الحالة الصحية: باللون الأخضر يشير إلى عدم ثبوت الأصابة واللون البني يشير أنك مصاب واللون البرتقالي يشير مخالطتك مريض ويلتزم العزل المنزلي، واللون الأصفر للمخالطين مع سماح الذهاب للعمل ولكن بالإجراءات الاحترازية.

كيفية التواصل مع خدمة العملاء لتطبيق توكلنا

رقم واتس تطبيق توكلنا ورقم هاتف التطبيق 8001289999. حساب تويتر لتطبيق Tawakalna: @TawakkalnaApp. البريد الإلكتروني: [email protected]

مميزات تطبيق tawakalna

التطبيق يقدم الكثير من الخدمات والمميزات التي سوف نستعرضها لكم في سطور قليلة ولكن للعلم هذه المميزات لم تكفي لهذا التطبيق العبقري ولكن دعونا نوضحها:

التطبيق مجاني، لن تدفع رسوم تسجيل اشتراك جديد ولا عند التحميل.

إدماج التطبيق للخدمات الصحية والتعليمية.

واجهة سهلة وأنيقة وبسيط في الاستخدام مما يتيح التعامل معه لكل الفئات الكبار والصغار وعدم الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في التكنولوجيا.

لا يتم استهلاك مساحة كبيرة في التخزين.

يدعم التشغيل عبر الأندرويد من الإصدار 6.0 فما فوق، ونظام الأيفون في الإصدار 10.0 فما فوق، مع دعمه لنظام الويندوز، وتشغيله على الآيباد وأجهزة هواوي بدون خدمات جوجل.

يدعم التطبيق اللغتين العربية والإنجليزية وذلك لخدمة الفرد الأجنبي.

يشتغل التطبيق في الكثير من الدول العربية بجانب الدولة الأم وهي المملكة العربية السعودية مع دول مثل البوسنة والهرسك وجنوب أفريقيا وأمريكا والسويد والبرازيل والهند وألمانيا وفرنسا والكثير ويتم معرفة الدول عبر الدخول لموقع التطبيق.

خاتمة حول تطبيق tawakalna

تطبيق توكلنا tawakalna، أصبح من التطبيقات وأهمهم في عالم التكنولوجيا في المملكة العربية والسعودية لما يقدمه من الكثير الخدمات. التي تسهل على المواطنين والمقيمين سرعة تنفيذها عبر الجلوس في منازلهم وعدم التكدس والزحام في الهيئات المختلفة. بجانب سعي حكومة المملكة بتمكين الخدمات الرقمية في كافة أنحاء المملكة. وحرصاً منا سنقوم بالتحديث المستمر لكافة الخدمات لهذا التطبيق المميز وفقكم الله في حياتكم.