نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الآن.. أحدث تردد قناة النيل الأزرق 2022 نايل سات وعربسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة النيل الأزرق نايل سات، تعد قناة النيل الأزرق من أقدم القنوات الفضائية السودانية التي تم إطلاقها منذ عام 2002، وتتميز بتقديمها إلى محتوى متنوع وشيق يجمع بين الأخبار والبرامج والأعمال الدرامية، مما جعل لها شعبية كبيرة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وفئات المجتمع، لذلك يبحث الكثير عن تردد قناة النيل الأزرق نايل سات من أجل ضبطها على أجهزة الاستقبال ومتابعة كل ما هو جديد بها، لذلك نقدم لكم فى هذا المقال تردد قناة النيل الأزرق على الترددات المختلفة 2022 لمتابعتها من أي مكان فى الوطن العربي.

تردد قناة النيل الأزرق السودانية على النايل سات 2022

التردد: 12688

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 3000

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة النيل الأزرق السودانية على العرب سات 2022

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة النيل الأزرق على سهيل سات 2022

التردد:11350

الاستقطاب: أفقى

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

نبذة عن قناة النيل الأزرق السودانية

تعد قناة النيل الأزرق من أوائل القنوات الفضائية التي تم بثها على الأقمار الصناعية وذلك منذ عام 2002، واستطاعت من ذلك الحين أن تجذب إليها العديد من المشاهدين وتحقق أعلى نسب من المشاهدات بسبب المحتوى المتنوع الهادف الذي تقدمه الذي يتميز بكثير من المصداقية والشفافية، كما أنها تتميز بأنها قناة مجانية تماما لا تحتاج إلى دفع أي اشتراك من أجل متابعتها وضبطها على أجهزة الاستقبال، إلى جانب أنها تبث بأحدث التقنيات الفنية مثل تقنية HD, SD التي توفر صورة غاية فى النقاء والوضوح.

تعمل قناة النيل الأزرق السودانية على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج ما بين الترفيهية والسياسية والاجتماعية والدينية والتي تخاطب جميع فئات المجتمع، ومن أهم البرامج المقدمة هى برنامج مساء جديد، حوار مفتوح، فتاوى، لمسة ولمسة، مطبخ على النيل، فى وطني، وغيرها من البرامج الهادفة التي تضفى جو من المتعة والتشويق، ويمكنك الآن استقبالها بسهولة عبر البيانات السابقة والمذكورة بالأعلى، وذلك على كل قمر صناعي مخصص لها، فيتم اختيار خانة الإعدادات ومنها يتم كتابة تردد القناة ثم البحث عنها، ومتابعتها.