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عمر شويل - جدة كيفية استغلال الترند في الربح من الانترنت بطريقة فعالة للحصول على مئات الدولارات، نتحدث اليوم عن واحدة من أفضل الطرق وأسرعها للربح من المنزل عن طريق استغلال الترند، حيث أن تلك الطريقة قد حققت نتائج مدهشة سواء بالنسبة للمبتدئين أو المحترفين في هذا المجال، فهي لن تحتاج منك إلى خبرة كبيرة لتحقيق ربح مالي مدهش بل تعتمد أكثر على المتابعة الدورية للأحداث اليومية، ومع التكرار لن يستغرق منك الأمر الكثير من الوقت لمواكبة الترند وتحقيق مشاهدات خيالية وأرباح مدهشة.

استغلال الترند لربح المال 2022

حتى يمكنك الربح من الانترنت بشكل مضمون من خلال استغلال الترند عليك القيام بعدد من الخطوات اليومية البسيطة، الخطوة الأولى هي متابعة أهم الأحداث في الوطن العربي سواء الطارئة أو المرتقبة والتركيز عليها، أما الخطوة التالية فهي انشاء مقاطع فيديو تناقش تلك الأحداث ( لا تقلق فسوف نقدم لكم طريقة لانشاء الفيديوهات بكل بساطة وفي وقت سريع ). الخطوة الثالثة والأخيرة هي ربط تلك المقاطع بهاشتاجات الترند والمقاطع المشابهة ذات المشاهدات الكبيرة.

مع تطبيق الخطوات السابقة لاستغلال الترند في الربح من الانترنت سوف تحقق مشاهدات ضخمة، وذلك سواء لقناتك على يوتيوب أو لصفحتك على فيس بوك أو أي منصة اجتماعية للربح من مشاركة الفيديوهات. أما عن طريقة انشاء مقاطع الفيديو فهي سهلة للغاية، فقط ابحث في يوتيوب عن كيفية استخدام موقع كانفا في عمل الفيوهات، وهو موقع متميز جداً وسهل الاستخدام ويمكنك انشاء الفيديوهات من خلاله في أسرع وقت.

أفضل طرق الربح من الانترنت

على سبيل المثال سوف تلاحظ أن فيديوهات هروب أضاحي العيد قد حققت ملايين المشاهدات لأنها ترند أيام عيد الأضحى، وبالتالي حقق أصحابها أرباح كبيرة، يمكنك استغلال المقاطع الصغيرة وانشاء فيديو مدته كبيرة باستخدام موقع كانفا الذي قد تحدثنا عنه سابقاً. يمكنك التعليق صوتياً على أحد الفيديوهات الترند ونقد ما يحدث في هذا الفيديو، ومع الاستعانة بموقع canva تستطيع اخراج فيديو بمحتوى نقدي رائع، وسوف يأتيك بالتأكيد آلاف المشاهدات لأن أغلب الأشخاص يبحث عن الترند اليومي، وقد يأتيكالحظ على طبق من ذهب ويقوم يوتيوب باقتراح المقطع الخاص بك، حينها سوف تحصل على مشاهدات مضاعفة ومزيد من الارباح.