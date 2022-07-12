نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن فوراً.. أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 من خلال الموقع الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجى، يعد الحصول على شدات ببجى من أهم الأشياء التي يبحث عنها معظم اللاعبين من أجل المزيد من المتعة والإثارة خلال اللعب مع الأصدقاء وخوض الكثير من المعارك والترقي إلى المستويات المختلفة، وهناك عدة طرق يمكنك من خلالها شحن شدات ببجى بكل سهولة ولكن الطريقة الأمنة التى يفضلها معظم اللاعبين هى شحن الشدات عن طريق الايدى، لذلك نقدم لكم عدد من المواقع التي توفر هذه الخدمة بأثمنة مناسبة لجميع الفئات العمرية مع تقديم المزيد من العروض بشكل مضاعف عند قيامك بالشراء فى المرة الأولى، فتابعوا من خلال هذا المقال أفضل المواقع الموثوقة التي تحقق لك الأمان التام والمصداقية فى شحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجى عن طريق الايدى

إن أفضل طريقة يمكنك استخدامها من أجل شحن الشدات هى استخدام الموقع الرسمي لشركة ببجى والذي يدعم الكثير من الدول العربية بوسائل الدفع المختلفة، ألا وهو موقع Midasbuy الأفضل على الإطلاق والأكثر مصداقية، فتابع معنا شرح خطوات شحن الشدات من خلال هذا الموقع وطرق الدفع المتاحة به.

أولا عليك الدخول إلى موقع ببجى الرسمي Midasbuy.

قم باختيار الدولة التي تقيم بها من مربع الخيارات المتواجد على يسار الشاشة.

اضغط على لعبة PUBG MOBILE من أجل الدخول عليها.

تظهر لك الأيقونة الخاصة بعملة الشراء UC، قم بالضغط عليها.

يطلب منك إدخال رقم معرف اللاعب الذي يمكنك الحصول عليه من خلال حسابك باللعبة.

مرر إلى أسفل لاختيار طريقة الدفع التي تناسبك من بين وسائل الدفع التي تظهر لك.

حدد عدد الشدات التي تحتاج إليها ثم اضغط على زر “ادفع الآن”.

عند إتمام الخطوات ستجد أنه تم شحن حسابك مباشرة.

شحن شدات ببجى عن طريق تطبيق Google Opinion Rewards

من بين أحد الطرق التي يفضلها المستخدمين هو شحن الشدات عن طريق التطبيقات، ويعد تطبيق Google Opinion Rewards من أفضل التطبيقات التي تقدم شحن الشدات بالمجان مقابل القيام ببعض المهام المطلوب تنفيذها، ويمكنك استخدامه من خلال الخطوات التالية: