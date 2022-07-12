نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل جراند ثيفت أوتو سان اندرياس Gta san andreas للموبيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta san andreas من أحد ألعاب الفيديو الإبداعية من سلسة ألعاب GTA الشهيرة، فتأتي اللعبة بعالم مفتوح ثلاثي الأبعاد ملئ بالمغامرات والأكشن تقع أحداثه في أحد الولايات الأمريكية الخيالية (سان اندرياس)، كما أنها مليئة بالتقنيات عالية الجودة تجعلك تشعر بأنك داخل العالم الحقيقي، واللعبة من تطوير ونشر روكستار الأمريكية وهي الجزء السابق للعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي التي حققت أعلي نسبة مبيعات في تاريخ اللعبة وأحتلت المركز الثاني في قائمة أعلي الألعاب الإلكترونيو مبيعا عبر التاريخ وفيما يلي سنعرض لكم المزيد من التفاصيل المتعلقة بالعبة جراند ثيفت أوتو سان اندرياس من مميزات ومواصفات وخطوات تحميل لذا تابعوا معنا.

شرح لعبة Gta san andreas

تدور أحدث اللعبة داخل العديد من الولايات الأمريكية الخيالية، فنجدها تضم العديد من المترفعات والهضاب والسهولة وغيرها من الغابات التكثيفية، ليبلغ إجمالي المساحة التي تضمها حوالي 36 كيلو م2، كما تتمتع بشبكة طرق سريعة وسفر جوي وأنظمة قطارات.

بمجرد الدخول للعبة سوف تتمكن من محاكاة شخصية كارل جونسون وهو أحد أعضاء عصابة (جروف ستريت) بطل اللعبة الأساسي، الذي سيعود إلى منزل في (لوس سانتوس) بعد مقتل والده.

حينها سيجد أن حياة عائلته وأصدقائه القدامى في حالة من الفوضى، وفي لك الحالة سوف يتوجب عليك إعادة تأسيس عصابته القديمة وإجراء الاشتباكات مع رجال الشرطة السيئين والكشف بصورة تدريجية حول مقتل والده.

مميزات جاتا سان اندريس

تمكنك من التبديل بين الشخصيات بكل حرية.

تتيح لك استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة والمركبات.

تم تحسين خاصية اللمس والتحكم بعصا التحكم.

تضم محطات راديو مختلفة.

تم تحسين الصوت والرسومات لتصبح أكثر واقعية.

تمكنك من دخول النوادي والصالات الرياضية وغيرها من الأماكن.

طريقة تحميل Gta san andreas