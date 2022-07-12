نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات أيفون 14 برو ماكس 2022 في مصر والإمارات والسعودية iPhone 14 Pro Max‎ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس، استطاع هاتف آيفون 14 برو ماكس أن يحتل مكانته المتوقعة في قائمة أفضل الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة أبل هذا العام، ويمتاز هاتف آيفون الجديد بعدة مميزات منها أنه النسخة الأعلى التي تم إنتاجها من سلسلة هواتف آيفون 14، فهو أعلى في السعر والأداء والمواصفات كذلك، وتشمل هذه المواصفات الداخلية والخارجية للجهاز والتي سوف نشير إلى بعضاً منها في السطور القادمة.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

يتمتع هاتف آيفون 14 برو ماكس بعدد من المواصفات الهامة، والتي نشير إلى بعضها فيما يلي:

وزن الهاتف يبلغ 240 جرام.

أبعاد الهاتف 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم.

شريحة الهاتف: يأتي الجهاز مع شريحتي اتصال واحدة من النوع Nano Sim والأخرى من نوع eSim.

يدعم الجهاز خاصية NFC للاتصال القريب.

شبكات اتصال الهاتف: يدعم الجهاز شبكات 2G،3G، 4G، ويمتاز بدعم شبكة 5G.

يدعم الجهاز مقاومة الماء والغبار حتى مسافة 6 أمتار تحت الماء لمدة نصف ساعة، وهو مدعوم بتقنية IP68.

خامات تصنيع الجهاز: الواجهة الزجاجية تأتي من زجاج الغوريلا، وظهر الجهاز من الزجاج مع إطار مصنوع من التيتانيوم.

المعالج: هو من النوع Apple A16 Bionic التي تأتي بتكنولوجيا 5 نانومتر سداسي النواة، ومعالج الرسوميات من نوع Apple GPU الخماسي النواة.

مميزات آيفون 14 برو ماكس

استطاعت شركة أبل القيام بطفرة في هواتف الآيفون، حيث يأتي هاتف آيفون 14 برو ماكس مدعوماً بالمواصفات التالية:

يأتي مع نظام تشغيل الـ iOS 16.

الهاتف يأتي مع ميكروفون ثانوي مخصص لعزل الصوت والضوضاء عند الاستخدام.

الواي فاي: يأتي بترددات متنوعة a/b/g/n/ac، Hotspot، Dual-band، Wi-Fi Direct.

البلوتوث: يكون بإصدار 5.0 مع دعم خاصية A2DP، LE.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي والـ GPS، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة المختلفة ومنها A-GP، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS.

السماعات الخارجية من نوع ستيريو.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 5000 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 25 وات في مدة قدرها 40 دقيقة.

سعر آيفون 14 برو ماكس

حددت شركة أبل أسعار هاتف آيفون 14 برو ماكس المحتملة، والتي تأتي على النحو التالي: