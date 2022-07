نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي UC فورا.. اشحن شدات ببجي من موقع اللعبة الرسمي واحصل على 20 ألف شدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، الآن فإنه يمكن للجميع شحن شدات ببجي عبر الموقع الجديد الخاص بالشجن، حيث قد تم الإعلان من قبل الشركة العربية المسؤولة عن لعبة ببجي ان الرابط الخاص بشحن الشدات قد تم تحديثه، وذلك بعد ان تم تحديث لعبة ببجي، حيث قد تم الإعلان من قبل ببجي العربية عبر الصفحة الرسمية على تويتر “The new Crystal Power song is now available! Complete one classic match with friends to collect the new song!Magical crystal powers ignited on the stage. Crystals come on stage and play the mysterious scenario!، أغنية قوة الكريستال الجديدة متاحة الآن! أكمل مباراة كلاسيكية واحدة مع الأصدقاء لجمع الأغنية الجديدة! اشتعلت قوى الكريستال السحرية في المسرح. تأتي الكريستالات على خشبة المسرح ويلعبن السيناريو الغامض!”، وقد تمت اضافة هذا بعد التحديث الاخير الخاص باللعبة.

شحن شدات ببجي

لقد تمت اتاحة رابط شحن شدات ببجي لكافة اللاعبين على مستوى الدول العربية المختلفة، وذلك ليتمكن كافة اللاعبين من شحن الشدات، حيث ان شدات ببجي تعتبر مثل أموال وهمية داخل اللعبة، يمكن من خلالها شراء الازياء الجديدة والاسلحة ايضًا، وذلك عن طريق تحويل الاموال الحقيقة إلى أموال وهمية داخل اللعبة يمكن من خلالها شراء اي شئ مرغوب به داخل اللعبة بعد شحن الشدات.

تعد شدات ببجي موبايل والتي يسعى الكثير من عشاق لعبة ببجي لإضافتها إلى حسابهم من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ببجي حول العالم لأن من خلال شدات ببجي يمكن للاعب الحصول على كل ما هو موجود داخل متجر ببجي العالمية سواء كان معدات أو ملابس أو غيرها من مستلزمات لعبة ببجي.

خطوات وطريقة شحن شدات ببجي

قم بالنقر على الرابط التالي وهو رابط موقع midas buy المخصص لـ شحن شدات ببجي.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع ويكون ذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، أو أنشئ حساب جديد داخل الموقع عن طريق البيانات المطلوبة منك.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، ستظهر أمامك العديد من الخدمات داخل الموقع، اختر خدمة “شراء” ضمن تلك الخدمات.

ستظهر أمامك خانة فارغة تتطلب إدخال الرقم التعريفي الخاص بالايميل، قم بإدخاله بشكل صحيح.

اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.

ادخل رقم الهاتف الخاص بك.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة

تعد شدات ببجي هي العملة المتداولة داخل متجر لعبة ببجي أي أن اللاعب يقوم بالشحن من الموقع الرسمي للعبة ومن ثم الحصول على شدات ببجي ومن خلال تلك الشدات يتمكن اللاعب من الحصول على كل ما يريده من متجر اللعبة القتالية الأشهر في العالم لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببجي والحصول على الهدايا من الموقع الرسمي.

مما سبق يتضح مدي أهمية شدات ببجي موبايل للاعبين لأن من خلالها يمكن للاعب شراء كل ما يلزمه من معدات وأسلحة وغيرها من مستلزمات لعبة ببجي لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن كيفية شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي للعبة وذلك من أجل ضمان وصول شدات ببجي إلى حساب اللاعب بشكل سليم من أجل ضمان عملية الشراء.

تحديث ببجي الجديد 2.1

أطلقت لعبة ببجي منذ قليل تحديث 2.1 والذي يحمل العديد من المزايا التي اضافتها الشركة المطورة للعبة ببجي مما يسهم في إضافة المزيد من المتعة والإثارة على لعبة ببجي ويجعل اللاعبين يبحثون عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي للعبة ومن خلال الشرح السابق يستطيع الاعبين شراء شدات ببجي بطريقة صحيحة.