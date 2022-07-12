نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا تعنى علامات رسائل واتساب والفرق بين “صح” الواحدة والاثنتين والزرقاء؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم تطبيق واتساب بالتحديث المستمر وإصدار الكثير من التطورات التي تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور والعديد من مقاطع الفيديو، ولكنها تختفي تلقائياً من سلاسل الرسائل بعد مشاهدتها، وبالرغم من ذلك فإنه يترك الكثير من الأشخاص مرتبكين أو في حالة قلق بشأن بعض العلامات الصغيرة في التطبيق، والتي لها دلالة معينة، حيث أنه منذ أن تم اختراع إشعارات القراءة أو ما تعرف بإشعارات المشاهدة على النظام الأساسي المملوك لشركة ميتا، أصبح الكثيرون يودون معرفة نظام هذه العلامات.

معني علامة صح الرمادية في واتساب

يتساءل الكثير من مستخدمي واتساب عن معني هذه العلامات، هل قرأوا؟، هل يجب أن ترسل علامة استفهام تحفيزية؟،هل تجاهلوها؟، لذا سنقوم في هذا المقال الهام عبر موقعكعم ثقفني بشرح معني هذه العلامات، وأول هذه العلامات هي علامة الصح باللون الرمادي، وهذه العلامة الرمادية الواحدة تعني أنه تم إرسال الرسالة الخاصة بك بنجاح عبر التطبيق، وقد ترى علامة ساعة مربعة في الركن الأيمن السفلي من الرسالة الخاصة بك، والتي تدل على انتظار الاتصال المناسب للإرسال.

العلامة الرمادية

عندما ترى العلامة المنفردة، فإن الخطوة التالية لها هي رؤية العلامتين الرماديتين جنباً إلى جنب، والتي تعني أن تم تسليم الرسالة الخاصة بك إلى جهاز المستلم، وهذا يعني أن الإشعار قد تم وصوله إلى شاشتهم الرئيسية وأنهم لم يفتحوا قفل الجهاز، أو أنهم قاموا بمشاهدة معاينة رسالتك، ولكنهم لم يقوموا بالنقر فعلياً على المحادثة لقراءتها بالشكل الصحيح، حيث تعتبر تلك العلامات من العلامات الهامة التي يبحث عنها معناها العديد من مستخدمي التطبيق.

العلامة الزقاء

أما بالنسبة لعلامة اللون الأزرق على واتساب، فإنه يتم تحويل العلامتان الرماديتان إلى علامتين زرقاء عندما يكون المستلم قد قرأ الرسالة الخاصة بك بالفعل، أي أنهم قاموا بالنقر فوق سلسلة المحادثة الخاصة بكما، وقرأوا الرسالة، وبذلك أوضحنا بعض العلامات التي تربك بعض الأشخاص، وبالرغم من التطورات التي تقوم بها الشركة المسؤولة عن تطبيق واتساب إلا أنه لم يتمكن من إخبارك ما إذا كان الشخص قرأ الرسالة بالكامل، ولكنه يمكنه فقط إخبارك إذا قام بالنقر فوق المحادثة، وهناك احتمالية كبيرة أنهم قاموا بقراءة الرسائل الخاصة بك، والتي قمت بإرسالها.