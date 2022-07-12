نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على جراند ثفت أوتو فايس سيتي بطريقة مجربة أحدث نسخ Rockstar game في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ، هي إحدى ألعاب حرب العصابات المصدرة من شركة rockstar game. كما تعتبر لعبة grand theft auto vice city (غراند). هي أولى إصدارات الشركة التي تم إطلاقها في عام 2002 تقريبا. حيث كان الإصدار للكمبيوتر فقط وتم تحديث هذه اللعبة وتم نزولها تحت أسم فايس سيتي ستوريز الجديدة. وتم إطلاقها على بلاي ستيشن وإكس بوكس. ومع مرور الوقت ونزول الهواتف الاندرويد والايفون فطرحت روكستار نسخة مخصصة للهواتف المحمولة. واليوم سوف نستعرض لكم كيفية تحميل gta vice city للاندرويد كما سنعرض أيضا أهم متطلبات تشغيل اللعبة على نظام اندرويد. وذلك من خلال الفقرات التالية.

ماهي جراند ثفت أوتو فايس سيتي

مميزات لعبة جاتا فايس سيتي هي من العاب المغامرة حيث هناك مطاردة بين أشخاص سيئين السمعة. في عالم مفتوح بأسلحة ثقيلة. والعديد من المهام التي يجب أن يقوم بها اللاعب .تدور الأحداث حول مدينة يحيطها السواحل من كل اتجاه. كما يقوم اللاعب بسرقة أموال الأشخاص الذين يتجولون في شوارع المدينة وكذلك سرقة سياراتهم. ويتم مطاردة اللاعب من قبل الشرطة بواسطة سيارات الشرطة وطائرات هيليكوبتر. حتى الوصول إلى النجمة الخامسة وهي حالة الطوارئ التي تعلنها الشرطة في المدينة ويتم فيها نزول الدبدبات إلى الشوارع لتتمكن الشرطة من القبض على اللاعب الذي أحدث الفوضى في الشوارع. وكل ما سبق يبحث المتسخدم عنه ليتم الدخول في هذه المغامرة من خلال تنزيل gta vice city apk. وهي صيغة أنظمة هواتف أندرويد والتي سنقوم بعرض طريقة تحميلها بطريقة رسمية من خلال الفقرة التالية.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي

يجب علينا أولا من خلال موقعنا تحذير متابعينا من البدء في عملية تحميل لعبة grand theft auto vice city من خلال مواقع غير رسمية. حيث تقوم بعض المواقع بعرض عليك تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني والوصول إلى بياناتك الشخصية في هاتف ثم تسرق البيانات. لذلك يجب فقط تحميل اللعبة من خلال الخطوات التالية فقط للاندرويد.

يمكنك الاتصال بشبكة أنترنت أمن بنقطة wifi.

كما يجب الدخول على المنصة الرسمية لتطبيقات الاندرويد وهي جوجل بلاي.

كذلك يتم البحث من خلال شريط بحث جوجل عن تنزيل gta vice city apk .

. هناك إصدارات عديدة سيتم ظهورها ومنها ( لعبة grand theft auto vice city ، وسان أندرياس، وليبرتي سيتي ستوريز، china tower). وجميع هذه الإصدارات تابعة لشركة rock star games.

، وسان أندرياس، وليبرتي سيتي ستوريز، china tower). وجميع هذه الإصدارات تابعة لشركة rock star games. والآن نقوم بخيار إصدار فايس سيتي للاندرويد.

بعد فتح صفحة تحميل الإصدار يتم النقر على قيمة اللعبة في أسفل الصفحة لأنها ليست مجانا. والمقرر قيمتها ما يقرب من 94 جنيه مصري وما يعادل هذه القيمة في الدول العربية الأخرى. كما يتم الدفع إلكترونيا على حسب طرق الدفع في كل دولة.

والآن بعد نجاح عملية دفع تحميل gta vice city. يتم نزول اللعبة على الهاتف ويتم الدخول في المغامرة من خلال هاتفك الخاص في أي توقيت.

متطلبات تشغيل لعبة grand theft auto vice city

تحميل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي هي لعبة خفيفة وسهلة بالرغم من سرعتها. ومهامها التي تحتاج متسع من الوقت للانتهاء منها. حيث تتطلب تنزيل gta vice city apk. متطلبات وشروط ليست صعبة بل متوفرة في معظم الهواتف الحالية وهي كالأتي.

ليتم تحميل gta vice city للاندرويد الاصلية كاملة. يجب إخلاء مساحة داخلية تصل إلي 4 جيجا مقسمة 2.5 جيجا من جوجل بلاي وجيجا ونصف تحديثات لعبة ثفت اوتو فايس سيتي. وتعتبر هذه النسخة بحجم متوسط.

الاصلية كاملة. يجب إخلاء مساحة داخلية تصل إلي 4 جيجا مقسمة 2.5 جيجا من جوجل بلاي وجيجا ونصف تحديثات لعبة ثفت اوتو فايس سيتي. وتعتبر هذه النسخة بحجم متوسط. كذلك تحتاج فايس سيتي ذاكرة عشوائية للتشغيل 4 جيجا من الرامات.

كما يمكن تثبيت جراند theft أوتو فايس سيتي على هواتف يحمل معالج متوسط وينصح بمعالج العاب من snap dragon الفئة المتوسطة.

معالج رسوميات الشاشة من الفئة المتوسطة أيضا لتشغيل لعبة grand theft auto vice city . كما تعمل بدقة كبيرة على الهاتف من خلال هذا المعالج المتوسط.

. كما تعمل بدقة كبيرة على الهاتف من خلال هذا المعالج المتوسط. كما تعمل ثفت أوتو فايس سيتي النسخة بشكل سلس على اصدار android 10 وكذلك اندرويد 11 وما فوق من نسخ اندرويد القادمة.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي لهواتف اندرويد بطريقة رسمية. كما أستعرضنا لكم متطلبات وشروط تشغيل لعبة grand theft auto vice city الاصلية كاملة أخر اصدار بطريقة سهلة وسلسة. ويجب ملاحظة أن هذه النسخة من فايس سيتي غير ملائمة للأطفال لأنها بها الكثير من العنف. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة والدخول في مغامرات فايس سيتي. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.