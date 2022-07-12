نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ في كل الدول بمواصفات اسطورية وموعد طرحه في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو ماكس، بالتزامن مع قرب طرحه بالأسواق يتزايد البحث عن سعر ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ في كل الدول العربية “مصر والكويت والسعودية”، حيث من المتوقع أن يشهد سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس زيادة بواقع 100 دولار عن الاصدار السابق، حيث يعد ايفون 14 برو ماكس واحدا من الهواتف الحديثة الرائدة المقرر طرحعا في الأسواق خلال الأشهر القادمة، كما أنه مصنف على أنه واحدا من أغلى الهواتف الذكية في العالم، واليكم مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس الجديد خلال التقرير التالي.

سعر ايفون 14 برو ماكس

وقد تم كشف النقاب عن سعر ايفون 14 برو ماكس في كافة الدول على مستوى العالم، حيث سيتم طرح الهاتف بنسختين مختلفتين يختلف سعر كل نسخة عن الأخرى، وسيشهد هذا هاتف ابل الجديد زيادة في السعر نظرا لانسحاب شركة أبل من تعاقدها مع شركة BOE الصينية والتعاون مع شركتي سامسونج وإل جي من أجل تطوير الهاتف الذي سيحدث ضجة عالمية، وستكون اسعار ايفون 14 برو ماكس كما يلي:

نسخة بسعة 256 جيجابايت: يقدر سعرها بنحو 1099 دولار أمريكي “أي ما يعادل 20700 جنيه مصري”.

نسخة بسعة 512 جيجابايت: يقدر سعرها بنحو 1200 دولار أمريكي “أي ما يعادل 22600 جنيه مصري”.

موعد طرح ايفون 14 برو ماكس في الاسواق

فيما كشفت شركة ابل الرائدة في مجال التكنولوجيا عن موعد طرح ايفون 14 برو ماكس في الاسواق العالمية، حيث من المقرر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تتضمن المجموعةالجديدة من ابل أربعة طرز هي: iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max، بأسعار مختلفة حسب مواصفات كل اصدار.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

فيما تأتي مواصفات ايفون 14 برو ماكس مختلفة عن الاصدارات السابقة وفقا للتسريبات، حيث يتميز الهاتف بما يلي: