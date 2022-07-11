نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل إي فوتبول 2022 Efootball pes 22 تعليق عربي للايفون والاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة Efootball pes 22 إي فوتبول 2022 لعبة كرة القدم التي ظهرت للمرة الأولي من 24 عاما بالتحديد عام 1998 من جانب شركة كونامي اليابانية للألعاب الإلكترونية لصالح منصة بلاي ستيشن لكن سرعان ما أصبحت اللعبة تشمل باقي أنظمة تشغيل الألعاب الإلكترونية بسبب تحقيق اللعبة لنجاح كبير في الظهور الأول لها وتشمل تحديثات وإصدارت جديدة كل عام بصفة دورية إلي أن وصل عدد أجزاء اللعبة إلي 22 جزء حتي الأن وتعتبر اللعبة من أفضل الألعاب التي تحاكي كرة القدم إلي جانب لعبة فيفا الشهيرة ونستعرض الأنمنخلال هذا المقال أهم مميزات وعيوب اللعبة وطريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 بالتعليق العربي علي الموبيل بمختلف أنظمة التشغيل.

مميزات لعبة إي فوتبول 2022

تحتوي اللعبة على جرافيك مميز كما أن بها مميزات متعددة تجعلها الخيار الأول لمحبي ألعاب الفيديو التي تخص كرة لقدم، ومن أبرز هذه المميزات ما يأتي:

يقترب شكل اللاعبين داخلها من شكلهم في الحقيقة إلى حد كبير كما أن النجيلة في الملعب تبدو كالحقيقية.

تدعم جميع أنواع الهواتف سواء التي تعمل بنظام الاندرويد أوالايفون.

يمكن تشغيلها على الكمبيوتر أو على أجهزة البلايستيشن.

يتم تنزيل اللعبة من على متجر جوجل بلاي أو آب ستور مجاناً ولا يتطلب منك الأمر دفع أي رسوم.

تقوم باختيار فريقك وتضع خطة اللعب المناسبة ثم تبدأ مباراتهم بسهولة.

توجد بها خيارات الركلات والتصويب والجري وتغيير اتجاهات اللعب وغيرها من الإمكانيات.

تشغل اللعبة مساحة صغيرة من هاتفك ولا تسبب الضغط على ذاكرة الجهاز.

عيوب Efootball pes 22

لا تحتوي هذه اللعبة على عيوب واضحة يمكننا تسليط الضوء عليها أو توضيحها، لأنها على العكس تماماً تضم مميزات متعددة مثل أنها مجانية ومساحتها صغيرة ويمكن تنزيلها على اي هاتف مهما كان نظام تشغيله، والأهم من كل هذا أنها تتمتع بجرافيك قريب جداً من الواقع.

طريقة تحميل Efootball pes 22