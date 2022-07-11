نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Free Fire موقع استبدال اكواد فري فاير Garena أكواد 2022 غير مستعمل وتعمل 100% في المقال التالي
عمر شويل - جدة احدث اكواد فري فاير 2022 التي يتم استخدامها في هذه اللعبة المميزة وذلك للحصول على العديد من الامتيازات التي يتمتع بها اللاعب أثناء مراحل لعبة فري فاير، والتي تساعده في تطوير مستواها بين المنافسين في هذه اللعبة، مما يجعله يتمكن من البقاء على قيد الحياة ويعزز من فرص الفوز في اللعبة، لذا سنعرض لكم أحدث هذه الأكواد الغير مستعملة حتى يستفيد بها جميع اللاعبين.
احدث اكواد فري فاير
هناك الكثير من المميزات التي يستمتع بها اللاعبين من خلال أكواد Free Fire ومنها أن يعد كود فري فاير عبارة عن مجموعة من الرموز والحروف التي تطلقها الشركة المنتجة للعبة، وهذه الأكواد يتم الاستفادة منها عن طريق عدد كبير من الهدايا التي يحصل عليها اللاعب، كما أن لكل كود مهمة محددة يستمتع بها اللاعب عند استخدام هذا الكود، ومن بين العناصر التي يحصل عليها اللاعب الأسلحة الحديثة والملابس والمعدات والرقصات وغيرها من الهدايا.
اكواد فري فاير 2022 غير مستعمل
يوجد مجموعة مميزة من أكواد فري فاير التي يبحث عنها العديد من اللاعبين، وذلك من أجل الحصول على عدد كبير من الألماس التي يبحث عنها لاعبي Free Fire ومن بين هذه الأكواد ما يلي:
|FFIC3-3NTE-UKA
|VNY3-MQWN-KEGU
|ZAAT-XB24-QES8
|FFICJ-GW9-NKYT
|XUW3-FNK7-AV8N
|R9UV-PEYJ-OXZX
|PACJ-JTUA-29UU
|WEYVGQC3CT8Q
|TER5-F43E-SWAS
|WEYVGQC3CT8Q
هناك أيضا بعض الكودات الغير مستعملة لعام 2022 وصالحة للجميع وهي:
|WEYVGQC3CT8Q
|GCNVA2PDRGRZ
|J3ZKQ57Z2P2P
|B3G7A22TWDR7X
|8F3QZKNTLWBZ
|AD2Q-FG8I-H3EI
|3IBBMSL7AK8G
|FQX1-FT2Q-S3WS
موقع استبدال كود فري فاير
بعدما قدمنا لكم احدث كودات Free Fire لابد من التنويه هنا على ضرورة تفعيل هذه الأكواد قبل استخدامها للحصول على الهدايا ويتم تفعيل الكود من خلال الخطوات التالية:
- اولا يتم الدخول عبر موقع أكواد فري فاير الرسمي وهو موقع قارينا.
- ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة من اللاعب عبر الموقع في الخانات المخصصة.
- ومن ثم بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم الانتظار لمدة تصل إلى 24 ساعة.
- ومن ثم بعد مرور الوقت يقوم الموقع بتحويل الألماس إلى حسابك في اللعبة.
اكواد رقصات Free Fire
نقدم لكم مجموعة من كودات رقصات فري فاير حتى تتمكن من الاستمتاع والاستفادة بها ومنها ما يلي:
|كود لوت سلاح سيد العقول: RP4TXG29EXSJ
|ثم كود جواهر فري فاير:YAPQSSRUEYVD
|كود مكافأة عشوائية: FBSH-ARE1–0RBU5
|ثم كود أكاديمية المتمردين: KPHU7KHDRLKW
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