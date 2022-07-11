نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12 lite إصدار جديد لهواتف شركة شاومي | أهم المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi 12 lite نسخة أخري وخفيفة من هواتف شركة شاومي تنضم حديثاً إلي مجموعة هواتف الشركة ضمن عائلة الـ12 الجديدة من هواتفها. حيث منذ يومين أعلنت الشركة بشكل رسمي عن إطلاق هاتف جديد وصفقة جديدة مميزة لعدد كبير من مستخدمي هواتف الشركة. فقدمت الشركة هاتف Xiaomi 12 lite ، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة مقابل سعر مناسب ومنافس لهواتف الشركات الأخري. فالهاتف يأتي بمعالج من شركة كوالكوم يقدم أداء ممتاز علي هواتف أخري مثل هواتف شركة هونر Honor 50 ، و Honor 50 Pro. كما يأتي أيضاً بنظام كاميرا مميز مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميجا بكسل وبنفس لغة التصميم الخاصة بالشركة. أما عن شاشة الهاتف فتقدم مواصفات ممتازة أيضاً بمعدل تحديث 120 هيرتز مع إضاءة ودرجة وضوح عالية. ويذكر أن الشركة قد أعلنت منذ أيام أيضاً عن إطلاق سلسلة جديدة من هواتفها وهم Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s ultra. وفيما يأتي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12 lite الجديد من شركة Xiaomi.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 lite :

‌يقدر وزن الهاتف بحوالي 173 جراماً.‌

كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، مع وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يتوفر الهاتف بإمكانية تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، مع دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين المتوفرة بالهاتف.‌

كذلك لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن مقاومة الهاتف للغبار أو الماء بشهادة IP.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.55 إنش من نوع AMOLED ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.

، تتوفر بجودة مع دقة 1080×2400 بكسل. تتوفر الشاشة أيضاً مع معدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 950 شمعة ، وبالتالي توفر درجة إضاءة عالية وكافية في وجود الإضاءة العالية.

تدعم شاشة الهاتف أيضاً معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يوفر للشاشة السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل.

كما أن الشاشة تأتي بدعم لخاصية HDR10+ مع خاصية Dolby Vision ، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

مع خاصية ، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ شاشة الهاتف تأتي بدعم خاصية الـ68B Color ، والتي تفيد في عرض صور واضحة ومشبعة بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌

، والتي تفيد في عرض صور واضحة ومشبعة بالألوان نظراً لعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة.‌ تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك وتأتي شاشة الهاتف مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، للحماية من الخدوش أو الكسر.

الأداء :

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 ، بالإضافة إلي وجود أحدث إصدار لواجهة المستخدم الخاصة من شاومي MIUI 13 .‌

، بالإضافة إلي وجود أحدث إصدار لواجهة المستخدم الخاصة من شاومي .‌ كما أن الهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ يتوفر معالج الهاتف بأربعة أنوية من نوع Kryo 670 ، تعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، تعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري من نفس النوع Kryo 670 ، لكن تتوفر تلك مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌ كما أن معالج الهاتف سبق أن شاهدناه في هواتف من شركات أخري مثل : Samsung M52 ، Huawei Nova 10 ، Huawei Nova 10 pro.

وبالنسبة لمعالج الرسوميات المتوفر في الهاتف فيأتي من خلال شركة كوالكوم من نوع Adreno 642L .‌

.‌ يأتي هاتف Xiaomi 12 lite متوفراً في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

متوفراً في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌ كما يتوفر مع رامات داخلية من نوع LPDDR4X ، مع ذاكرة تخزين من النوع السريع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Xiaomi 12 lite :

الهاتف متوفر بنظام كاميرات مع تصميم عصري وهو نفسه الموجود في عائلة الـ12 بشكل عام حيث :‌

يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم خاصية AF والـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌ أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/1.9 ، مع دعم أيضاً لخاصية الـPDAF.‌

بالإضافة إلي وجود كاميرا ثانية للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 120°.‌

بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 120°.‌ أخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية الـHDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي داخل مستطيل الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي داخل مستطيل الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أو التصوير أيضاً بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60/120 إطار في الثانية.‌

وللتثبيت الإلكتروني الهاتف متوفر بدعم خاصية GYRO-EIS ، لتوفير ثبات الفيديوهات التي يتم التقاطها من الهاتف.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Xiaomi 12 lite بسماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، لتوفير تجربة صوتية عالية ونقية للهاتف.‌

بسماعات خارجية ثنائية من نوع ، لتوفير تجربة صوتية عالية ونقية للهاتف.‌ إلا أنه لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن ، لكن يمكن استخدامها عن طريق مدخل الشحن.‌

وكما العادة في هواتف شركة Xiaomi يأتي الهاتف مع مستشعر IR BLASTER ، ليتحكم المستخدم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

يأتي الهاتف مع مستشعر ، ليتحكم المستخدم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ أيضاً يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC ، وقد يختلف ذلك حسب النسخ المتوفرة في الأسواق.‌

، وقد يختلف ذلك حسب النسخ المتوفرة في الأسواق.‌ لكنه لا يأتي مع دعم شبكات الراديو FM.‌

تأتي بصمة الهاتف أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، مع دعم خاصية لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، والبوصلة أيضاً.‌

يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 4300 مللي أمبير تتوفر من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات ليتم شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 13 دقيقة فقط.‌

بالإضافة إلي وجود مدخل شحن من النوع السريع Type C 2.0 ، والذي يتوفر بدعم خاصية الـOTG.‌

، والذي يتوفر بدعم خاصية كذلك الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأخضر ، والبنفسجي.

سعر هاتف Xiaomi 12 lite :