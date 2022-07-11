سعر إيفون 14 برو iPhone 14 Pro Max كاميرا احترافيه بجودة خيالية ومميزات جديدة لأول مرة

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات إيفون 14 برو هي مبلغ انتظار ملايين الأشخاص حول العالم، ممن يحرصون على استخدام جهاز الآيفون بشكل خاص لما يتمتع به من خواص مميزة مقارنة بالهواتف الذكية العادية، وقد أعلنت شركة آبل الأمريكية عن اقتراب طرح الإصدار الجديد من الآيفون، بما يحتوي عليه من مميزات، وظل معرفة السعر هي ما يرغب في معرفته العملاء.

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سعر ومواصفات إيفون 14 برو

نوهت شركة آبل الأمريكية عن قيامها بإضافة الكثير من المميزات، على الإصدارات الحديثة من أجهزة الآيفون 14 برو ماكس الحديثة، وذلك بغرض توفير جميع احتياجات المواطنين.

كما يجب رصت شركة آبل الأمريكية قبل توفير الايفون في الأسواق من التنويه عليه، وعلى المميزات الحديثة له، ومن المعروف أن شركة آبل تقوم بتنزيل أكثر من إصدار مختلف من الآيفون بفئات ومزايا مختلفة، بجانب تفاوت الأسعار.

من المتوقع أن يبلغ سعر آيفون 14 برو ماكس حوالي 1200 دولار أمريكي، وتشتمل علبة الهاتف على جهاز iPhone 14 pro max، وكابل توصيل USB، وعلبة الهاتف مشمول معها الضمان.

مميزات آيفون 14 برو ماكس

قامت شركة آبل بالتأكيد على اقتراب موعد نزول جهاز آيفون برو ماكس الحديث، والتي عملت الشركة على الترويج له جيداً قبل نزوله الأسواق، كما تم توفير أحدث التقنيات في الجهاز، وتتلخص أهم المزايا التي وضعتها شركة آبل في الآيفون فيما يلي: