نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر إيفون 14 برو iPhone 14 Pro Max كاميرا احترافيه بجودة خيالية ومميزات جديدة لأول مرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات إيفون 14 برو هي مبلغ انتظار ملايين الأشخاص حول العالم، ممن يحرصون على استخدام جهاز الآيفون بشكل خاص لما يتمتع به من خواص مميزة مقارنة بالهواتف الذكية العادية، وقد أعلنت شركة آبل الأمريكية عن اقتراب طرح الإصدار الجديد من الآيفون، بما يحتوي عليه من مميزات، وظل معرفة السعر هي ما يرغب في معرفته العملاء.
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سعر ومواصفات إيفون 14 برو
نوهت شركة آبل الأمريكية عن قيامها بإضافة الكثير من المميزات، على الإصدارات الحديثة من أجهزة الآيفون 14 برو ماكس الحديثة، وذلك بغرض توفير جميع احتياجات المواطنين.
كما يجب رصت شركة آبل الأمريكية قبل توفير الايفون في الأسواق من التنويه عليه، وعلى المميزات الحديثة له، ومن المعروف أن شركة آبل تقوم بتنزيل أكثر من إصدار مختلف من الآيفون بفئات ومزايا مختلفة، بجانب تفاوت الأسعار.
من المتوقع أن يبلغ سعر آيفون 14 برو ماكس حوالي 1200 دولار أمريكي، وتشتمل علبة الهاتف على جهاز iPhone 14 pro max، وكابل توصيل USB، وعلبة الهاتف مشمول معها الضمان.
مميزات آيفون 14 برو ماكس
قامت شركة آبل بالتأكيد على اقتراب موعد نزول جهاز آيفون برو ماكس الحديث، والتي عملت الشركة على الترويج له جيداً قبل نزوله الأسواق، كما تم توفير أحدث التقنيات في الجهاز، وتتلخص أهم المزايا التي وضعتها شركة آبل في الآيفون فيما يلي:
- قامت الشركة بتكبير شاشة الآيفون لتصبح 6,1 بوصة.
- يصل وزن الهاتف إلى 232 جرام.
- تم تزويد الهاتف بخاصية مقاومة الماء والأتربة، لمسافة تصل إلى 6 أمتار.
- يمتلك خاصية الدفع الإلكتروني.
- يتضمن الجوال بطارية تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير، كما يمتلك الهاتف خاصية الشحن السريع بجانب الشحن اللاسلكي.
- عرض الهاتف يصل إلى 78,1 ملم، بينما يصل طوله إلى 1600 ملم، كما يصل سمكه إلى 7,65 ملم.
- يعد من أهم وأبرز مزايا الهاتف هي امتلاكه القدرة التامة على العرض المزدوج، بالإضافة إلى HDR.
- تم تزويد شاشة اللمس بخاصية super retina، كما تم تصنيع الهاتف من مادة فعالة مقاومة للغبار.
- الهاتف يحتوي على معالج ثماني النواة، كم تم تصميمه ليعمل ios 16.
- الهاتف يحتوي على كاميرا خلفية وأمامية عالية الجودة والتي تصل إلى 16 ميجا بيكسل، سواء للكاميرا الخلفية أو الأمامية، وهو ما يجعل الصور أكثر وضوح وجودة.
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