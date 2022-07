نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات اون تايم سبورت on time sports 1, 2 3 لمشاهدة مباريات الليلة في المقال التالي

تردد قنوات اون تايم سبورت on time sports 1, 2 3 لمشاهدة مباريات الليلة على الثلاث قنوات الرياضية، حيث تبدأ على القناة 3 من مجموعة قنوات on time في المساء، بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة في مصر، والمذاعة حصريا على on time sports 3.

فيما تقدم القناة الأولي والثانية من مجموعة قنوات on time مباريات دوري وكأس مصر والرابطة المصرية ومباريات أمم إفريقيا للأندية الأبطال والفرق المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية.

تردد قنوات اون تايم سبورت

تحظي مجموعة قنوات on time sports باهتمام ملايين المتابعين في مصر والشرق الأوسط، نظراً لما تقدمه من محتوي أكثر من رائع من برامج حوارية يتم استضافة أبرز نجوم الرياضة وخاصة من الأهلي والزمالك، كما تستضيف في الفترات الأخيرة نجوم أوروبية وأفريقية كبيرة، أمثال دروجبا وصامويل ايتو، ليوناردو، وغيرهم ممن قدموا شهرة واسعة في الكرة العالمية.

تتميز مجموعة قنوات on time sports بإمكانية ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات مجاناً، كما يمكنك مشاهدة كافة الأحداث والبرامج والأخبار المحلية والعالمية أول بأول، فيما لا تجد الكثير من الحملات الإعلانية الكثيرة والفواصل الكثيرة في البرامج مثل باقي القنوات المنتشرة على القمر الصناعي نايل سات.

فيما تتمتع مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضة بحصولها الحصري لجميع المباريات والبطولات الرياضية التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية المصرية لجميع الألعاب الرياضية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القناة on time sports 1. تردد 11861. معدل الترميز 27500. الاستقطاب رأسي. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد on time sports 2

القناة On time sports 2. معدل الترميز 27500. الاستقطاب أفقي. القمر الصناعي نايل سات. التردد 10853.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي نايل سات القناة on time sports 3. التردد 12303. الاستقطاب أفقي. معدل الترميز 27500.

مذيعين أون سبورت

مدحت شلبي. احمد شوبير. إبراهيم فايق. سيف زاهر. إبراهيم عبد الجواد. تامر صقر. كريم خطاب. شيما صابر. أميرة جمال. يحيي حمزة.

برامج قناة أون تايم سبورت

ستاد مصر.

ملعب أون تايم.

جمهور الثالثة.

كل الملاعب.

يا مساء أون.

60 دقيقة.

مونديال مصر.

استاد أفريقيا.

أخبار أون تايم.

