نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل 14 يوليو بكجات جديدة وهدايا إي فوتبول 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل ، رسميا وكالمعتاد في الإصدارات السابقة تم أعتماد تحديث أسبوعي ومنتصف أسبوعي في لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث ينتظر عشاق اللعبة يوم الخميس من كل أسبوع للدخول في أحداث منافسات اللعبة. كما ينتظرون هدايا إي فوتبول 2022 الأسبوعية من أعداد الكوينزات المجانية وعملة جي بي. وكذلك في بعض الأحيان لاعبين ايكون مومنت (ليجندري) من البكجات الأسبوعية. واليوم سوف نستعرض لكم تسريبات بكجات الخميس إي فوتبول 2022. كما سنعرض أيضا كيفية التحديث الأسبوعي والهدايا المقدمة من كونامي عند فتح التحديث مباشرة. وذلك من خلال الفقرات القليلة القادمة.

تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل

تسريبات أحداث إي فوتبول 2022 موبايل هذا الأسبوع ستكون ليست مختلفة كثيرا عن الأسابيع السابقة. حيث سيتم نهاية صلاحية البكج الحالي للاعبين الليجندري. ونزول بكج جديد ومتوقع بقوة لاعب جديد لم يتم نزوله من قبل في إصدار 2021 أو 2022. مثلما ما فعلت كونامي في الأسبوع قبل الماضي بنزول ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي. كما متوقع نزول بكج مانشستر يونايتد ويضم لاعبين حديثة في اللعبة (فان نستل روي، وبيتر شمايكل). كذلك متوقع نزول بكج أخر وهو يعتبر حديث أيضا وهو بكج ac milan الإيطالي وضم لاعب حديث أيضا من أساطير كرة القدم وهو اللاعب (سيدورف). ويتم فتح هذا البكج بعدد 100 كوينز للمرة الواحدة.

كما أوضحت كونامي عبر إشعار لها في لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل بأن هناك تحديثا كبيرا يوم الخميس وبه الكثير من إصلاح الأخطاء الكارثية للعبة منذ أن تم صدورها في الثاني من يونيو الماضي. وخاصا مشكلة في الـ game play وهي أزار الدفاع التي لا تعمل تلقائيا مثل النسخ السابقة من اللعبة. وهناك أحتمال إمكانية تشغيل اللعبة على الأجهزة الضعيفة بعد أن بات الأمر مستحيلا لمستخدمي الهواتف الضعيفة منذ نزول الإصدار الجديد. نظرا لتغيير جرافيك اللعبة بالكامل للأحدث والأقوى.

تسريبات أحداث إي فوتبول 2022 موبايل

من ضمن تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل هي الهدايا المقدمة من كونامي. حيث قدمت كونامي شيئا رائعا الأسبوع الماضي وهي هدية يومية مجانية من بكج أساطير ريال مدريد الحالي. ومتوقع هدايا إي فوتبول 2022 هذا الأسبوع فتحات مجانية يومية للبكج الذي سيتم إطلاقه يوم الخميس. بجانب نقاط اللعبة اليومية الذي سيتحصل عليها مستخدمي اللعبة. مع عدد من الكوينزات المجانية وذلك عبر تسجيل الدخول اليومي للعبة كل يوم في نفس الموعد.

كيفية تحديث efootball 2022 mobile

سيتم نزول تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل بعد التحديث مباشرة. حيث يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمتاع بمنافسات وهدايا إي فوتبول 2022 بعد التحديث ويمكن تحديث اللعبة عبر الخطوات التالية.

أولا فتح لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل .

. بعد فتح اللعبة سوف يظهر إشعار التحديث وليس معروف ما هو حجم التحديث حتى الآن.

يتم الضغط على أستمرار وسوف تتم عملية التحديث أتوماتيكيا بعد النقر.

والآن يتم الانتظار قليلا وسوف يتم غلق اللعبة وفتحها مرة أخرى بطريقة أتوماتيكية بعد التحديث مباشرة.

يجب ملاحظة أن تسريبات أحداث الخميس بيس 2022 موبايل سوف تكون متاحة رسميا صباح الخميس بعد توقف اللعبة في الرابعة فجرا بحسب توقيت كل دولة. ولمدة ساعات قليلة حتى يتم التحديث النهائي. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.