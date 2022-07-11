نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير free fire والحصول على الاف الجواهر بالطريقة الرسمية‎ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير موضوع هام بالنسبة لجميع لاعبي فري فاير حول العالم، فمن خلال هذه الجواهر يستطيع اللاعب فتح مراحل جديدة متقدمة في اللعبة، هذا بالإضافة إلى إمكانية شراء ملابس وأدوات في اللعبة أيضاً، ولهذا فهي أداة هامة في اللعبة يجب على كل اللاعبين الحصول عليها، ونظراً لطرق الحصول عليها الكثيرة التي يوجد منها طرق مزيفة وتتسبب في تهكير حساب اللاعب يجب على اللاعبين توخي الحذر عند اتباع طريقة شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر فرى فاير بالطريقة الرسمية

يمكن للاعب أن يحصل على جواهر فري فاير بكل سهولة باتباع الطريقة الرسمية، من خلال الخطوات التالية:

في البداية يفتح اللاعب موقع شحن الجواهر الرسمي، وهو: Shop2 Game.

بعد ذلك يقوم بالضغط على (شحن جواهر فري فاير) ثم يكتب رقم (الآي دي) الخاص به في اللعبة.

في هذه الخطوة سوف تظهر أمام اللاعب الباقات المتوافر شحنها بشكل مباشر، ويمكن أيضاً أن يختار عدد الجواهر التي يريدها.

بعد ذلك يقوم اللاعب باختيار الوسيلة المناسبة له التي سيدفع من خلالها مقابل حصوله على الجواهر.

بعد سداد مبلغ الجواهر سيتم تحويلها مباشرةً وشحنها في حساب اللاعب الرسمي باللعبة.

كيفية تحميل برنامج win diamonds لشحن جواهر فري فاير مجاناً

يتسطيع كافة مستخدمي لعبة فري فاير شحن الجواهر بكل سهولة للحصول على الأسلحة التي يريدونها وحماية أنفسهم حتى يحققوا الفوز في اللعبة، وهذا يتم عن طريق تطبيق win diamonds، ويمكن تحميله على الهاتف بكل سهولة كالتالي:

يدخل اللاعب أولاً على متجر جوجل بلاي أو آب ستور على الهاتف الخاص باللاعب ويكتب ( (win diamonds في أيقونة البحث.

بعد ذلك يضغط على أداة تنزيل وينتظر قليلاً حتى يُثبت على الهاتف.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا من خلال ID بواسطة برنامج win diamonds

يعد برنامج win diamonds من ضمن البرامج التي تستخدم في شحن جواهر لعبة فري فاير بكل سهولة، ففي البداية يعرض التطبيق عدد من الأسئلة البسيطة التي يجيب عليها اللاعب بكل سهولة، وبعدها سوف يتم شحن الجواهر والماس وإدخالهم لحسابه الشخصي في اللعبة.