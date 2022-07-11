نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تشغيل رقم واتساب على جهازين| واستعادة الرسائل المحذوفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد تطبيق واتساب أحد أشهر تطبيقات التراسل الفوري حول العالم، وأكثره تحميله على المنصات المختلفة، حيث يستخدمه مئات الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وأصبح لا غنى عنه على الهواتف الذكية من أجل تبادل المعلومات والبيانات والرسائل، سواء الشخصية أو في الأعمال المختلفة، خاصةً وأنه يوفر العديد من الإمكانيات التي يحتاجها الكثيرين، مثل توفير التواصل مع العائلة والأصدقاء في أي بلد وفي أي وقت ترغب التواصل معهم، ومؤخرًا أتاح التطبيق عدد من التحديثات الهامة والأساسية، مثل الراد على الرسائل بالرموز التعبيرية، ما جعل الكثيرين إلى البحث عن كيفية تشغيل رقم واتساب على جهازين مختلفين، وكيفية استعادة الرسائل المحذوفة.

كيفية تشغيل رقم واتساب على جهازين

نوضح لكم أسهل طريقة لتنشيط واتساب واحد على جهازين بنفس الرقم وهي كالتالي:

الانتقال إلى “جوجل كروم Google Chrome أو أي متصفح تريده.

ثم الضغط فوق “ثلاث نقاط في الأعلى”

ثم اختيار من خلال القائمة المنسدلة “عرض إصدار سطح المكتب”.

ثم انتقل إلى موقع الواتساب ويب.

ومن ثم الضغط على “WhatsApp Web”.

افتح الحساب الخاص على تطبيق الواتساب على هاتفك.

ثم اضغط على “علامة الثلاث نقاط”.

ثم الضغط على “واتساب ويب” وسوف يقوم بالانتقال إلى الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف لرمز الباركود، وهنا سوف يمكنك استخدام وتشغيل رقم واتساب على جهازين في نفس الوقت، مع إمكانية أيضًا تشغيل بطريقة أخرى رقمين واتساب على جهاز واحد من متصفح ثانٍ بجانب التطبيق الأساسي، مع الاستفادة بالتحديثات الجديدة التي تضيف بعض الخصائص الهامة.

كيفية استعادة الرسائل المحذوفة

كما يُمكنك استعادة الرسائل المحذوفة من الواتساب من خلال خاصية النسخ الاحتياطي، بإتباع الطريقة التالية: