متي ينطلق ايفون 14 في السعودية مواصفات هاتف ايفون الجديد أحدث إصدارات أبل 2022 امكانيات خرافيه

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عمر شويل - جدة متي ينطلق ايفون 14 في السعودية منذ وقت البدء في تصنيعه والتساؤل مستمر بشأن موعد نزول ايفون 14 في سوق المملكة العربية السعودية للهواتف المحمولة، حيث يعتبر هاتف أيفون 14 هو آخر إصدارات شركة “أبل” الأميركية من الهواتف الذكية وهناك العديد من الأشخاص التي اعتادت على استخدام هواتف الأيفون فقط وتواجه صعوبة في استخدام أي هاتف آخر لأن هواتف الأيفون من الهواتف التي استخدامها مختلف بعض الشيء عن الأندرويد، وسنقدم لكم آخر الأخبار بشأن موعد نزوله إلى السوق.

موعد نزول ايفون 14 في السعودية

لم تقم شركة “أبل” الأميركية حتى الآن بالكشف عن الموعد التأكيدي لإصدار هاتف أيفون 14 إلى الأسواق في المملكة العربية السعودية، ولكن خرجت بعض التسريبات من داخل الشركة بأنه من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في شهر سبتمبر المقبل في منتصفه تقريبًا وذلك لأن شركة “أبل” منذ فترة تقوم بتقديم وإصدار هواتفها إلى الأسواق في هذا الوقت وهذا هو الميعاد الأكثر توقعًا حتى الآن.

مواصفات ومميزات هاتف أيفون 14

ومن أبرز المواصفات والإمكانيات التي يتمتع بها هاتف أيفون 14 الجديد كل مما يلي:-

يدعم الهاتف جميع أجيال شبكات الاتصال من شبكة الجيل الثاني والثالث والرابع وحتى الجيل الخامس وتعمل بجودة عالية وبدون تقطيع.

شاشة الهاتف تأتي بمقاس 6.1 بوصة ويبلغ طول الهاتف 160 مللي متر وعرضه 78.1 مللي متر بينما يصل سمكه إلى 7.65 مللي متر ويصل وزنه إلى 232 جرام.

وتدعم شاشة الهاتف خاصية العمل باللمس وشاشته سوبر ريتين وتتميز أيضًا بخاصية دوبلي فيجن كما أن الشاشة مقاومة للغبار والأتربة ولا تظهر عليه لمسة الإصبع.

الهاتف مقاوم للماء ولا يتأثر به حتى عمق يصل إلى 6 متر ويعمل بنظام تشغيل آي أو إس 16 وهو آخر أنظمة التشغيل الخاصة بهواتف الأيفون.

سعر هاتف أيفون 14 في مصر والسعودية

وبالنسبة إلى السعر الذي من المتوقع أن يتم تقديم الهاتف به في سوق المملكة العربية السعودية فيبدأ من 5 آلاف و200 ريال سعودي بينما في سوق جمهورية مصر العربية سيبدأ من 25 ألف ريال سعودي وفي سوق الإمارات العربية السعودية من المتوقع أن يبدأ من سعر 4 آلاف و800 درهم إماراتي.