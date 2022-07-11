خطوات شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الآي دي ID وبطريقة رسمية‎

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، حالياً أصبحت الألعاب القتالية واحدة من أكثر الألعاب التي يتم تداولها بين كل الفئات العمرية الذين يستخدمون الأجهزة الذكية، ومن أشهر تلك الألعاب هي لعبة ببجي التي استطاعت أن تحصل على اهتمام كبير عند كافة مستخدمي ومحلي ألعاب القتال، فهي تعد اللعبة التي يتم تحميلها مرات عديدة ومنتشرة كثيراً ولا تقتصر هذه اللعبة على فئة عمرية بعينها بل يمكن تحميلها للكبار والشباب أيضاً الذين يفضلون هذا النوع من الألعاب.

كيفية استخدام موقع pubg midasbuy

يمكن للمستخدم من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة شحن الحساب الشخصي على ببجي موبايل باستخدام رقم الأيدي الخاص باللاعب، أو من خلال الرصيد، وهذا يتم كما يلي:

أولاً يجب على اللاعب الدخول على موقع pubg midasbuy الرسمي من خلال الرابط الخاص به.

بعد ذلك يقوم اللاعب بتحديد دولته الخاصة من بين مجموعة الدول، ثم يضغط على (انطلق).

ثم يقوم بتحديد عملة الشدات وهي UC Cash.

في هذه الخطوة يدخل اللاعب (معرف اللاعب) وهذا هو رقم الآي بي الخاص به.

ثم يقوم بتحديد أنسب طريقة له ليدفع من خلالها مقابل الشدات، مثل: من خلال البطاقة البنكية، أو عن طريق One Card ، أو خلال رصيد الهاتف أو ما يعني Pay By.

بعد ذلك يتم التمرير للأسفل ثم تحديد عدد العملات التي يريدها.

ثم يضغط على (أدفع الآن) ويكمل كافة التعليمات التي يطلبها الموقع منه لتتم عملية الدفع.

بعد إكمال هذه الخطوات يستطيع اللاعب الحصول على عدد الشدات التي يحتاجها وسبق شحنها من خلال البريد الإلكتروني الخاص به في اللعبة، هذا بجانب الحصول بشكل مؤكد على العرض الذي وعده الموقع به عند إتمام عملية شحن الشدات.

شحن شدات ببجي عن طريق جوجل بلاي