نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط علي 36 شهر وبأقل سعر لبيع أيفون 13 برو ماكس دفع 50 ريال شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط علي 36 شهر، يمكنك الآن أن تحصل عليه من مكتبة جرير في السعودية، ولأن الكثير أقبلوا عليه ليحصلوا على هذا الهاتف لما له من مميزات كثيرة حيث إنه يتميز في تقديم العديد من التطبيقات الجديدة والحديثة بالإضافة إلى مميزاته الداخلية التي سنتناولها بالتفصيل، كما أن البعض الآخر يبحثون عن مظهره الخارجي المميز.

أيفون 13 برو ماكس بالتقسيط علي 36 شهر

نظراً لسعره الغالي على الكثير من الناس فقد توفر في مكتبة جرير وسيلة للدفع من خلال التقسيط وذلك في السعودية حيث يتيح التقسيط على 36 شهر، حيث إنه ليس المنتج الوحيد الذي يتميز بنظام التقسيط في مكتبة جرير، وإنما قد وفرت هذه الميزة في العديد من المنتجات الأخرى، وكل ما عليك فعله لتغتنم هذه الفرصة هي التوجه مباشرة إلى مكتبة جرير وتقوم بالاختيار من بين الهواتف من حيث اللون الذي يناسبك نظراً لتعدد ألوانها واختيار المساحة التخزينية التي ترغب بها، وبعدها تقوم بإجراءات التقسيط التي توفرها مكتبة جرير، وفى الحال تستلم جهاز الهاتف الذي اخترته بدون رسوم في أول مرة.

شروط شراء الآيفون الجديد

هناك بعض الشروط التي يتم فرضها للشراء بالتقسيط من مكتبة جرير سنعرضها لكم فيما يلي:

توفر مكتبة جرير العديد من أنظمة السداد المختلفة والتي تختار منها حسب ما يناسبك.

من هذه الأنظمة يمكن سداد على فترة 6 أشهر أو سنه أو ثلاث سنوات.

يقوم المستهلك باختيار فترة السداد التي يناسبه ويبدأ في دفع الفاتورة الشهرية القسط بمبلغ ثابت تحدده المكتبة.

مواصفات الهاتف

ينبهر الكثيرين من مواصفات هذا الهاتف حيث يوجد العديد من النسخ المختلفة والتي سنعرض لكم مواصفاتها:

سعة التخزين: هناك الكثير من الإصدارات والتي تتمثل بعضها في 512/1000/128 جيجا بالإضافة إلى 6 جيجا رام.

الشاشة: تصل حجمها 6.7 بوصة.

نظام التشغيل: ISO 15

حجم البطارية: 4373 مللي أمبير.

تتوفر إمكانية شراء أي أجهزة أخرى ولكن هناك شروط بألا تقل مجموع أسعار هذه الأجهزة عن 2500 ريال سعودي ولا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي وبذلك يمكن حساب فترة تسديد أقساط سعر الهاتف على 24: 36 شهر أي حوالى 50 ريال سعودي كل شهر.