نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Dls 22 دريم ليج سوكر 22 تعليق عربي للموبيل والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Dls 22 هي لعبة للهواتف الأندرويد والكمبيوتر ويتم من خلالها إنشاء فريق لكرة القدم واللعب مع أشخاص وفرق من جميع أنحاء العالم، وتم إصدار اللعبة لأول مرة في عام 2014 ويمكن منها الخوض في المسابقات العالمية، ومنها يمكن عمل فريق ومدرب فني وإنشاء العالم الخاص بك في عالم كرة القدم دريم ليج سوكر 22 بها 6 أقسام، والهدف منها الارتقاء باللاعبين من قسم لآخرأعلى والحصول على مسابقات وجوائز كبرى دولية، والوصول للنخبة وإذا وصلت لهذه الدرجة من الكفاءة ستكون من ضمن النجوم ال 14 ويكون لديك فرصة المشاركة في كأس العالم واللعبة من تطوير ونشر فرست تاتش جيمز ونتعرف الان علي أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل دريم ليج سوكر 22 بالتعليق العربي للموبيل والكمبيوتر. تحميل Dls 22 على موبايلك قم بفتح جوجل بلاي على هاتفك .

ثم اكتب اسم اللعبة Dls 22 في مكان البحث .

ثم قم بالضغط عليها ولا يتم دفع إي رسوم مقابل التحميل حيث أنها من الألعاب المجانية.

بعد ذلك ادخل البيانات المطلوبة مثل اسمك والفريق الذي تريد اللعب معه .

وحملها على هاتفك واستمتع بها . تحميل Dls 22 على الكمبيوتر قم بتنزيل محاكي الألعاب LDplayer على سطح مكتبك .

ثم شغل المثبت وقم بإكمال الإعدادات .

ثم افتح LDplayer وقم بالبحث عن عن اللعبة في محرك البحث .

بعد ذلك ثبت اللعبة من محاكي الألعاب .

بعد الأنتهاء من التثبيت افتح اللعبة واستمتع بها . ما يمكن شراءه داخل اللعبة بالمال الحقيقي الجزء الخاص بالعملات مثل : ( حقيبة – باقة – كأس – حاوية – خزانة – مخزن ).

كذلك المجوهرات ( حقيبة – مخزن ).

سيزون باس .

حزمة المبتدئ . مميزات Dls 22 يتم تكوين فرق من مختلف الدول واللعب معهم ويصل عددهم لأكثر من 3500 لاعب .

هناك ركلات ثلاثية الأبعاد وشكل الاحتفالات بالأهداف تكاد تكون أكثر واقعية .

يمكنك الوصول للوضع الأسطوري عن طريق 8 أقسام والمنافسة على أكثر من 10 مسابقات .

عمل إمبراطورية خاصة بك وعالم خيالي رائع .

المعلق على المباراة يشعرك بالحماس .

تخصيص فريق لك وشعارهم الخاص بهم .

التنافس مع عدد كبير من مختلف الدول .

موسيقى تصويرية وأصوات مدعومة ومزودة بتقنيات جديدة . استخدام مدربين لتدريب اللاعبين وزيادة كفاءتهم .

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