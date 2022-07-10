تردد قناة مدرستنا 2 الجديد 2022 على النايل سات لمتابعة دروس الثانوية العامة

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عمر شويل - جدة تردد قناة مدرستنا 2 الجديد 2022 يبحث العديد حول تردد قناة مدرستنا 2 الجديدة لطلبة الثانوية العامة في الصفوف الثلاثة، بدأت هذه القناة بواسطة قرار وزير التربية والتعليم الفني بقيادة، د. طارق شوقى وتم الإعلان عن التردد أخيرًا، وسيتم الشرح للمناهج الدراسية، لطلبة الصف الأول الثانوي و طلبة الصف الثاني الثانوي وطلبة الصف الثالث الثانوي عبر بث مباشر.

تردد قناة مدرستنا 2 الجديد 2022

ماهي قناة مدرستنا 2 وأهم الفوائد التي تقدمها لطلابنا يمكن الأن لطلاب الثانوية العامة، معرفة تردد القناة التعليمية مدرستنا 2 الجديدة، والتي تعد امتدادًا لقناتنا التعليمية الجديدة لطلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية.

وتهدف القناة المدرسية 2 إلى تمكين الطلاب من متابعة الدروس والمواد الدراسية المقررة عليهم وتقدم أيضآ محتوى تعليمي فريد، وتمكين الطلاب من تعلم المواد بطريقة جيدة.

أما عن تردد قناة مدرستنا 2 الجديد 2022 على النايل سات فهو:-

التردد 10777 الجودة SD معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ 27500 5/6

ما هي قناة مدرستنا 2 ؟

مدرستنا 2 هي قناة تعليمية أنشأتها وزارة التربية والتعليم، لكافة المراحل بداية من الصف الرابع الإبتدائي إلى المدرسة الثانوية.

ويتم من خلالها بث البرامج التعليمية لجميع المراحل، وتأتي ضمن خطة الوزارة للحد من انتشار فيروس كيوبيد 19.

واستمرار خطة الدولة لتحسين التعلم عن بعد وفقًا للخطة، ومن المقرر أن يتم استكمال الشرح من خلال قناة مدرستنا، بناءً على نظام المناهج في المحادثة لجميع مراحل التعليم المختلفة، من بداية الصف الرابع في المدرسة الابتدائية إلى فترة المدرسة الثانوية.

إعلان تردد قناة madrasatuna

في بداية العام الدراسي أعلن سيادة وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور طارق شوقي عن عدد من مجموعة منصات التعليم الإلكتروني.

وفي بداية العام الدراسي أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن منصة للتعليم الإلكتروني وافتتح قناة مدرستنا 2 وتم عرض أول بث مباشر في الثالث عشر من شهر ديسمبر الماضي.

والهدف من إنشاء القناة هو السماح للطلاب باستكمال شرح المواد التعليمية، التي لم تكتمل خلال اليوم الدراسي.

حيث أن المدرسة لديها أيام تدريسية قليلة وبالتالي وفقاً للخطة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، للحد من وفرة عدد الطلاب في الفصول المدرسية.