نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش التصوير القادم.. تسريب موعد إطلاق أسطورة آبل الجديد آيفون 14 بمميزات غير مسبوقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددت أنباء في عددٍ من مواقع التقنية عن موعد إطلاق هاتف آيفون 14 من أبل في جميع أنحاء العالم، وهي النسخة الأحدث على الإطلاق من هذه الشركة الأمريكية، إذ من المقرر أن يأتي بمواصفات أسطورية مقارنة بالنسخة الأخيرة وهي آيفون 13، إضافة إلى أن السعر سوف يزيد بنحو 100 دولار، وذلك نظرًا إلى انسحاب شركة أبل من تعاقدها مع شركة BOE الصينية والتعاون مع شركتي سامسونج وإل جي، ونرصد لكم في مقالنا هذا الموعد المُقرر للإعلان عن وحش أبل الجديد وهو هاتف iphone 14، بالتزامن مع زيادة عمليات البحث على محرك البحث جوجل.

موعد إطلاق هاتف آيفون 14 والسعر المتوقع

وأعلنت مواقع التقنية وعلى رأسها موقعي جادجيت، وMac Rumers أن موعد إطلاق هاتف آيفون 14 من شركة أبل الأمريكية من المقرر أن يكون خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022، فيما تتردد أنباء شبه مؤكدة عن أن موعد الطرح سيكون في 13 سبتمبر المقبل.

وعن السعر المتوقع، فإنه كان من المقرر أن يكون بنحو 1099 دولارا، لكن مع زيادة أزمة نقص الشرائح، وعودة الإغلاقات في الصين، تبحث أبل رفع السعر 100 دولار أخرى ليصبح 1199 دولارا.

مواصفات جوال iPhone 14

ووفقًا للتسريبات التي نشرتها المواقع التقنية، فإن مواصفات جوال Iphone 14 المقرر إطلاقه قريبًا، سوف تشمل على العديد من الاختلافات عن النسخة السابقة آيفون 13، ومن بين هذه الاختلافات:

إلغاء ميزة Face ID الخاصة بالتعرف إلى الشخص عبر الوجه، إذ تصبح قاصرة على آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس.

وتتخلى أبل في هاتف Iphone 14 عن النسخة الصغيرة وهي Iphone mini ذات الحجم 5.4 بوصة.

وحجم Iphone 14، وحجم iPhone 14 pro فسيكون 6.1 بوصة.

أمّا حجم iPhone 14 pro max فسيكون 6.7 بوصة.

وبالنسبة لمعدل تحديث الشاشة فهو 120 هرتز لنسخة البرو، وكاميرا iPhone 14 بدقة 48 ميجابيكسل، وهي تصور 8K، كما أن شاشة برو ماكس ستكون مزودة بطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع والمياه والأتربة.

ويأتي المعالج من نوع Bionic A16، إضافة إلى 6 جيجا رام ذاكرة عشوائية، والذاكرة الداخلية تتراوح بين 128 و256 و512 جيجابايت.

أما البطارية فتأتي بسعة 3687 مللي أمبير.

ومن المتوقع أن يصل سعره التقريبي في مصر إلى نحو 27 ألف جنيه مصري، وذلك بعد إضافة التعريفة الجمركية.