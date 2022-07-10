نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12s ultra الفلاج شيب الأقوي من شاومي | أهم مواصفات وأسعار الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi 12s ultra الهاتف الأقوي والأحدث الذي ينضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بشركة Xiaomi. حيث مؤخراً أعلنت الشركة عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها والتي تمثل الجيل الجديد من عائلة الـ12 من هواتف الشركة. فقدمت الشركة للأسواق ثلاثة هواتف جديدة وهم : Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، وأيضاً Xiaomi 12s ultra. يتوفر الهاتف بمجموعة من المواصفات والمميزات الداخلية الممتازة والمتشابهة إلي حد كبير مع مواصفات هاتفي السلسلة الآخرين. فيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد كلياً من شركة Qualcomm. مع بطارية بنفس السعة ولكن باختلاف سرعة الشحن. كما تختلف الهواتف أيضاً في لغة التصميم مع الخامات المستخدمة ، فالهاتف متوفر بخامات من الجلد. كذلك الهاتف متوفر أيضاً بنظام كاميرات أعلي وأحدث مع إمكانية التكبير حتي 120x. يأتي الهاتف ليكون بمثابة الهاتف الأقوي بين جميع هواتف الشركة حتي الآن. والتي قد أعلنت عنها الشركة في وقت سابق من نفس العام كهواتف Xiaomi 12 ، Xiaomi 12 pro ، و Xiaomi 12x. وفيما يأتي نتعرف علي مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12s ultra الجديد من شاومي. مواصفات هاتف Xiaomi 12s ultra : ‌يعتبر وزن الهاتف ثقيل مقارنة بالهواتف الأخرى ، حيث يأتي بوزن يقدر بحوالي 225 جراماً.‌

يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الجلد Eco Leather في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌ يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، بالإضافة إلي دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، بالإضافة إلي دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ لكن كما الحال في الهواتف الأخري من نفس السلسلة لا يأتي الهاتف مع إمكانية زيادة مساحة التخزين ، وذلك لعدم وجود مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري.‌

وعلي عكس الإصدارين السابقين يأتي الهاتف مقاوماً للغبار والماء بشهادة IP 68 ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة فقط.‌

، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة فقط.‌ كما يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.73 إنش من نوع LTPO2 AMOLED ، تتوفر بجودة الـ2K مع دقة 1440×3200 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 521 بكسل لكل إنش.‌

، تتوفر بجودة مع دقة 1440×3200 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 521 بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي مع معدل تحديث عالي 120 هيرتز ، ليوفر السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

كما تم تطوير تكنولوجيا التدريج في معدل التحديث LTPO 2 ، حيث يتدرج معدل التحديث ما بين 1 هيرتز وحتي 120 حسب الاستخدام وبالتالي توفير أكبر في الطاقة.‌

تتوفر الشاشة بدعم خاصية الـ1B Color والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف ، مما يوفر درجة تشبع أكبر للصور الظاهرة علي الشاشة.‌

والتي تقوم بعرض أكثر من مليار لون علي شاشة الهاتف ، مما يوفر درجة تشبع أكبر للصور الظاهرة علي الشاشة.‌ تأتي شاشة الهاتف أيضاً بدرجة سطوع عالية تصل إلي حوالي 1500 شمعة ، لتوفير إضاءة كافية للرؤية حتي في وجود أشعة الشمس.‌

كذلك شاشة الهاتف تتوفر بدعم خاصيتي HDR10+ مع الـDolby Vision ، لتوفير وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌

مع ، لتوفير وضوح أكبر لمحتويات الشاشة.‌ كما أن الشاشة تأتي مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، موضوعة مسبقاً لتوفير الحماية للشاشة ضد الكسر أو الخدش. أداء الهاتف : ‌يعمل هاتف Xiaomi 12s ultra بنظام تشغيل Android 12 ، مع وجود أحدث إصدار لواجهة مستخدم شاومي الخاصة MIUI 13 .‌

بنظام تشغيل ، مع وجود أحدث إصدار لواجهة مستخدم شاومي الخاصة .‌ كما يحتوي أيضاً علي أحدث إصدار لمعالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر موفرة في طاقة الهاتف.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 4 نانو متر موفرة في طاقة الهاتف.‌ يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية الأقوي منهم تعمل بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز ، وتتوفر من نوع Cortex-X2.‌

كما يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌ أما بالنسبة للأربعة أنوية المتبقية فتتوفر من نوع Cortex-A510 ، وتعمل بتردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد أقل يصل إلي 1.80 جيجا هيرتز.‌ كذلك يوجد بالهاتف وحدة معالجة رسوميات GPU خاصة من شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 730 .‌

مع معالج من نوع .‌ يتوفر الهاتف في أربعة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

كما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1 .

. بالإضافة إلي رامات من نوع LPDDR5 لتوفير السرعة في نقل وقراءة البيانات. كاميرا هاتف Xiaomi 12s ultra : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر بدعم تصوير الـPanorama وخاصية HDR.‌

وخاصية كما يأتي الهاتف مزود بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية الـmulti-directional PDAF ، المثبت البصري OIS ، وأيضاً خاصية Laser AF وبمستشعر من نوع Sony IMX 989 .‌

، المثبت البصري ، وأيضاً خاصية وبمستشعر من نوع .‌ أما عن الكاميرا الثانية فهي عدسة Periscope Telephoto تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/4.1 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF و OIS مع التكبير حتي 120x مع مستشعر من نوع Sony IMX 586 .‌

تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/4.1 ، تتوفر بدعم خاصية و مع التكبير حتي 120x مع مستشعر من نوع .‌ بالإضافة إلي كاميرا ثالثة وأخيرة تأتي بدقة 48 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 128° مع دعم خاصية AF.‌

بزاوية تصوير 128° مع دعم خاصية كما يتوفر أيضاً مستشعر TOF 3D إضافي لتحسين تجربة العزل وتصوير البورترية من خلال الهاتف.‌

إضافي لتحسين تجربة العزل وتصوير البورترية من خلال الهاتف.‌ تأتي كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR وتصوير الـPanorama مع عدسات خاصة من شركة Leica المعروفة بصناعة الكاميرات.‌

وتصوير مع عدسات خاصة من شركة المعروفة بصناعة الكاميرات.‌ يوجد أيضاً داخل دائرة الكاميرات فلاش ثنائي Dual-Tone من نوع ليد.‌

من نوع ليد.‌ كما أن الهاتف يأتي مع إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ8K مع معدل التقاط 24 إطار لكل ثانية.

أو بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية.‌

وكذلك أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30/60/120/240 إطار لكل ثانية.‌

الهاتف متوفر بدعم خاصية GYRO-EIS للتثبيت الإلكتروني ، مع خاصية Dolby Vision HDR أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌سماعات هاتف Xiaomi 12s ultra تأتي من نوع Stereo Speakers ومن شركة Harman Kardon ، لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌

تأتي من نوع ومن شركة ، لتوفير تجربة صوتية مميزة للهاتف.‌ إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

لكن يمكن استخدام السماعة عن طريق مدخل الشحن Type C .‌

.‌ يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC ، للنقل السريع للملفات عن قرب.‌

، للنقل السريع للملفات عن قرب.‌ أيضاً يأتي مع مستشعر IR Blaster ، لتوفير التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، لتوفير التحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع المتوفرة بالهاتف تأتي أسفل الشاشة ومن نوع Optical ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

، مع دعم خاصية لفتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ كما أن الهاتف متوفر بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، مقياس الضوء ، وأيضاً الضغط.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4680 مللي أمبير ومن نوع Li-Poly ، بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 41 دقيقة فقط.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 41 دقيقة فقط.‌ بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات ، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات.‌

كما يأتي مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C 2.0 السريع.

السريع. مع دعم مدخل الشحن لخاصية OTG الخاصة بنقل الملفات عن طريق الفلاشة.‌

الخاصة بنقل الملفات عن طريق الفلاشة.‌ أخيراً الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود والأخضر. سعر هاتف Xiaomi 12s ultra : ‌895 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 16.800 جنية مصري.‌

970 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 18,300 جنية مصري.‌

1040 دولار لنسخة الهاتف 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 19,600 جنية مصري.

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