تعلم كيف تلعب كول أوف ديوتي وطريقة الحصول عليها على جهازك الكومبيوتر

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عمر شويل - جدة كول أوف ديوتي موبايل حيث قررت شركة Activision، منتجي Call of Duty، إحضار هذه اللعبة إلى الهواتف الذكية، وقد لقيت هذه الأخبار ترحيباً حاراً من قبل مشغلي الهواتف الذكية. وتحتوي اللعبة على كل ما رأيته في إصدارات COD PC ، لكن لم يكن ذلك كافيًا لترك بصمة على اللعبة. بالإضافة إلى وضع Deathmatch وحركة القناص، فإنه يحتوي على وضع أصبح جديدًا من الشكل الذي تبدو عليه، أرادت الشركة منح لاعبي PUBG Mobile لعبة جديدة لإثارة حماستهم. Battle Royale هو وضع يفوز فيه اللاعب الذي يظل آخر ناجٍ من المباراة.

العب كول أوف ديوتي على جهاز الكمبيوتر

للحصول علي لعبة Call of Duty Mobile للكمبيوتر الشخصي سهل للغاية. تحتاج إلى تنزيل محاكي Android. هذا ضروري لأننا سنقوم بتثبيت إصدار Android من هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تهتم بجودة اللعبة، دعني أخبرك أنه لن يكون هناك خيبة أمل. ستبدو اللعبة على جهاز الكمبيوتر أفضل بكثير من أي هاتف ذكي يعمل بنظام Android .

طريقة الحصول علي Call of Duty Mobile على جهاز الكمبيوتر

قم بتثبيت محاكي Gameloop لنظام Android الذي قمت بتنزيله للتو من الأعلى.

افتح محاكي Gameloop Android على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في المقدمة مباشرةً ، ستجد خيار التنزيل لـ Call of duty mobile Mobile.

انقر فوقه لبدء التنزيل.

إذا لم يكن أمام الشاشة الرئيسية، فانتقل إلى Game Center على يسار النافذة التي فتحت، واكتب ” Call of duty ” في شريط البحث بالأعلى، ثم اضغط على Enter، في انقر فوق مربع اللعبة التثبيت.

كيف تلعب COD Mobile على جهاز الكمبيوتر