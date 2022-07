نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max وسعر ايفون 14 كل التسريبات عن المواصفات حتى الآن 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max والسعر ايفون 14. سنقدم لك كل ما نعرفه عن iPhone 14 المعلومات الأكثر انتشارا حتي يومنا هذا. حيث صدر تقرير جديد عن كاميرا iPhone 14! بالنسبة لجهاز iPhone 14 Pro Max. بعض التسريبات تقول أن مستشعر كاميرا أكبر وعدسة قادمة في هذا التسرب الجديد. لذلك نرغب أيضًا في مشاركة أحدث إصدارات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max وتاريخ الإصدار مع السعر والمواصفات. تحديدا الملخص الأساسي لكل ما نعرفه حتى الآن لهذين الطرازين. وموعد نزول ايفون 14 الجديد في جميع الأسواق العالمية.

تاريخ إصدار iPhone 14 والسعر

حاليا بعد كل التسريبات حتى الآن ، نعتقد أن 13 سبتمبر سيكون تاريخ إطلاق مجموعة iPhone 14. بعد ذلك يمكننا أن نتوقع أن يتم إطلاق الطلبات المسبقة لمجموعة iPhone 14 يوم الجمعة بعد حدث Apple في 16 سبتمبر مع إطلاق الهواتف بعد أسبوع. على الأرجح يوم الجمعة 23 سبتمبر. سيكون هذا بعد 10 أيام من حدث Apple في اول اطلاق لها من ايفون ١٤ الجديد.

سعر ايفون 14

بالنسبة للسعر ، زعمت شركة LeaksApplePro التي يمكن الاعتماد عليها إلى حد ما أن ثلاثة من طرز iPhone 14 الأربعة تميل لزيادة الأسعار.

ايضا من المتوقع أن يظل سعر iPhone 14 القياسي عند 799 دولارًا. ومن المتوقع أن يكلف iPhone 14 Max الجديد 899 دولارًا. لكن قد يصل سعر iPhone 14 Pro إلى 1099 دولارًا ، وهو ارتفاع قدره 100 دولار على iPhone 13 Pro البالغ 999 دولارًا.

وقد يشهد iPhone 14 Pro Max زيادة مماثلة ، حيث يصل إلى 1199 دولارًا. من المؤكد أن هذه القفزة الكبيرة نسبيًا في سعر الإطلاق ستؤذي زيادة بالنسبة لمعظمنا لذلك نأمل ألا يكون ذلك صحيحًا.

كما أشار أحد المتسربين وهو ، Shadow_Leak على Twitter إلى أن iPhone 14 Pro العادي سيكلف 1099 دولارًا. بالمثل الشيء نفسه ينطبق على TheGalox. الذي يدعي أن كلاً من iPhone 14 Pro و Pro Max سيكلفان 100 دولار زيادة لكل منهما.

علاوة على ذلك ، عند وصول iPhone الجديد غالبًا ما يعني ذلك نهاية الخط بالنسبة لأجهزة iPhone القديمة. حيث يتطلع iPhone 13 mini إلى أن يكون الهاتف المحتمل أن يتم قطعه من تشكيلة هواتف Apple الذكية.و على هذا النحو ، فقد بحثنا عن أجهزة iPhone التي يمكن إيقافها عند إطلاق iPhone 14.

ايفون 14 كل الشائعات والتسريبات حتى الآن

أحدث تسريبات عن iPhone 14 تنتشر تسريبات حول iPhone 14 كثيره. ويمكن أن تحدث أجهزة iPhone الجديدة من Apple أكبر التغييرات منذ سنوات. كما تشير بعض التسريبات إلى تصميم جديد أكثر أناقة وشريحة A16 Bionic أسرع وكاميرا رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل لجهاز iPhone 14 Pro و Pro Max.

نتيجة لذلك يمكن أن تحصل تشكيلة iPhone 14 العادية على تغيير أيضًا. حيث من المتوقع أن يتم قتل المصغر لصالح جهاز iPhone 14 Max الجديد بحجم 6.7 بوصة انما نحن قلقون أيضًا من أن iPhone 14 قد يكون مملًا جدًا مقارنة بالطرازات الاخري منه. وذلك لأنه قد يقدم تصميمًا مشابهًا جدًا وربما حتى شريحة A15 Bionic العام الماضي.

iPhone 14 Max يحل محل iPhone 14 mini

يمكن أن يكون iPhone mini نخبًا. حيث يقال إن الشركة ستغير تشكيلة iPhone 14 لعام 2022 قد يكون هناك iPhone 14 Max أكبر مع iPhone 6.1 بوصة العادي 14. لذلك سيكون هناك هاتفان بالحجم العادي و طرازي iPhone 14 بشاشة أكبر.

مثلا تم دعم هذا المعلومات أيضًا من قبل المتسرب Jon Prosser. الذي ادعى أن iPhone 14 Max سيكون بديلاً لهاتف صغير ، حيث يقدم شاشة بحجم 6.7 بوصة فقط دون أن يأتي مع الكثير من الميزات الاحترافية وبالتالي سعر باهظ نظرًا للإقبال على الهواتف الأكبر حجمًا يمكن أن يكون جهاز iPhone كبير الحجم وبأسعار معقولة هو الشيء الوحيد لمحبي iPhone.

لقد تقدم متسرب آخر ليقول إنه يمكننا توقع طرازين من iPhone 14 ، النموذج العادي و Max. من وجهة نظرنا ، يعتبر iPhone 14 Max مغيرًا لقواعد اللعبة بالنسبة لشركة Apple ، ومن المفترض أن يتسبب الهاتف المشاع في إثارة قلق منافسي Apple. مقارنة iPhone 14 مقابل iPhone 14 Max في كيفية اختلاف الهاتفين.

iPhone 14 Max

اعلم أن iPhone 14 Max قد يظهر لأول مرة تحت اسم مختلف. تدعي Leaker Lanzuk أن شركة Apple ستطلق على هاتفها ذو مستوى الدخول 6.7 بوصة iPhone 14 Plus. لا يوجد تفسير لذلك ، ولكن استدعاء الهاتف الجديد iPhone 14 Plus من شأنه أن يتجنب الارتباك مع iPhone 14 Pro Max. إلى أن تدعم المزيد من المصادر مطالبة iPhone 14 Plus ، سنستمر في الإشارة إلى الهاتف باسم iPhone 14 Max.

إن التخلي عن iPhone 13 mini ليس التغيير الكبير الوحيد المتوقع مقابل iPhone 14. شاهد المقارنة بين iPhone 14 و iPhone 13 للتعرف على أكبر الاختلافات المنتشرة حتى الآن.

تصميم iPhone 14

وفقًا لجون بروسر وفيديو Front Page Tech الخاص به ، سيبدو iPhone 14 مثل iPhone 12 متقاطعًا مع iPhone 4 ، من حيث أنه سوف يلتصق بحواف مسطحة. لكن هذه الحواف يمكن أن تتضمن زر كتم الصوت ومجموعة من الأزرار الدائرية لوحدة الصوت المركزية ، للعودة إلى iPhone 4.

من المفترض أن تكون جوانب iPhone 14 مصنوعة من التيتانيوم ، مما قد يجعله أقوى وأقوى من أجهزة iPhone السابقة ، في حين أن الجزء الخلفي سيحتفظ بلمسة نهائية زجاجية ولكن يبدو أنه يشبه الساتان.

بعض المخططات التي تُظهر طرازات iPhone 14 Pro مع كون مصفوفة الكاميرا المرتفعة أكبر على iPhone 14 Pro ، ويدعي Ming-Chi Kuo أن هناك حاجة إلى وحدة أكبر لإيواء كاميرا بدقة 48 ميجابكسل ، لا يبدو أنه من المحتمل أن يكون iPhone القياسي 14 ستحصل على مجموعة من الكاميرات متدفقة مع اللوحة الخلفية.

شاشة iPhone 14 Pro

هناك بعض التسريبات التي تشير إلى أن هاتف iPhone 14 يقضي أخيرًا على الشاشة. ولكن كما هو الحال ، يبدو الآن أن iPhone 14 Pro فقط هو الذي سيكون أقل من ذلك بكثير ، حيث يختار مزيجًا من فتحة كاميرا دائرية واحدة وفتحة على شكل حبة بجانبها لتثبيت مستشعرات Face ID. قد يكون لها حواف منخفضة أيضًا ، مما يجعل الشاشة تبدو أكبر.

أعطيت هذه الشائعات مزيدًا من المصداقية مع ما يبدو أنه صورة مسربة لسلسلة التوريد تُظهر لوحات العرض لجميع طرز iPhone 14 الأربعة. في حين يبدو أن iPhone 14 و iPhone 14 Max يبدو أنهما يحافظان على درجة الشاشة ، يبدو أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro max قضيا على الدرجة لصالح مزيج من قطع على شكل حبة جنبًا إلى جنب مع ما يبدو أنه للكاميرا حفرة أو جهاز استشعار.

على غرار Pro ، حصلت MySmartPrice أيضًا على تصييرات CAD لجهاز iPhone 14. نفترض أن iPhone 14 Max سيحتوي أيضًا على نفس التصميم في هيكل بشاشة مقاس 6.7 بوصة.

كما ترى ، لا تبدو هذه العروض مختلفة تمامًا عن iPhone 13 الذي لدينا الآن. لا تزال الفتحة أقل نحافة والكاميرات الخلفية مكدسة قطريًا. في الواقع ، هذا يجعلنا نتساءل ما الذي سيكون مختلفًا حقًا في iPhone 14.

أكبر هاتف رائد من الجيل التالي لشركة Apple

نشر Leaker Max Weinbach ، الذي يتمتع بسجل تاريخي قوي ، مخططات مزعومة لـ iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max. يظهر كلاهما هاتفًا أثخن بسمك 0.2 مم مع نتوء أكبر للكاميرا. ومن المثير للاهتمام أن المخططات تظهر أن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max لن يختلف كثيرًا في الطول والعرض عن أسلافهما. تُظهر هذه المخططات أيضًا القواطع الجديدة على شكل ثقب / حبة.

عند الحديث عن iPhone 14 Pro Max ، كشف تسريب حديث على ما يبدو عن الكثير من التفاصيل حول ما تم تعيينه ليكون أكبر هاتف رائد من الجيل التالي لشركة Apple. على ما يبدو ، ستعمل Apple على إجراء بعض الخطوات لجعل جهاز iPhone الأكبر حجمًا أكثر انسيابية ، أو على الأقل واحدًا يحصل على أكبر مساحة ممكنة للشاشة من شاشته دون فقدان تقنية المستشعر اللازمة للتعرف علي الوجه Face ID والآمن.

يتم عرض جميع تغييرات التصميم المختلفة في مجموعة من نماذج iPhone 14 المنشورة في مقطع فيديو على Alibaba شاركه موقع Macotakara الياباني. لا ترى الاختلافات بين iPhone 14 و iPhone 14 Pro فحسب ، بل من الواضح أيضًا أن وحدة الكاميرا الأكبر في طرز Pro سوف تتطلب حالات جديدة لتلك الهواتف.

الوان ايفون 14 الجديد

زياده علي ذلك بالنسبة لخيارات الألوان ، قال أحد المصادر إنه سيكون هناك خيارات ألوان Midnight و Starlight و Product RED كالمعتاد ، مع استبدال اللون الأزرق الحالي بلون أزرق سماوي أفتح وخيار أرجواني جديد.

ومع ذلك ، تم حذف هذا التسريب منذ ذلك الحين ، لذلك من الصعب الحكم على مدى موثوقيتها. فإن هذا العرض الخاص بـ iPhone 14 Pro باللون الأرجواني ، من الفنان Souta ، يوضح كيف سيبدو هذا اللون الأرجواني في الواقع.

في مايو ، لخص MacRumors حالة تسريبات لون iPhone 14 حتى الآن. مع إضافة الخيار الأرجواني التغيير الأكثر جذرية. بخلاف ذلك ، يحتوي التقرير على خيارات الأسود والأبيض والأزرق و الأحمر التي تشكل أقسام iPhone 13. (لاحظ أن شركة آبل بدأت في استدعاء هواتفها البيضاء والسوداء “ميدنايت” و “ستارلايت” على التوالي.) سيتم إسقاط اللونين الوردي والأخضر هذه المرة.

شاشة iPhone 14

نتوقع حدوث تغيير في نطاق iPhone 14 ، حيث يقال أننا سنرى iPhone 14 قياسيًا و iPhone 14 Pro يأتيان بشاشة مقاس 6.1 بوصة ، ومن المحتمل أن يكون جهاز iPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro Max بحجم 6.7- عرض بوصة. لذا لا مزيد من الحجم الصغير بحجم 5.4 بوصة.

يدعي تسريب من Shadow_Leak أن جهاز iPhone 14 سيحتوي على شاشة مقاس 6.08 بوصة (تقريبًا تصل إلى 6.1 بوصة) وأن جهاز iPhone 14 Max مزودًا بلوحة مقاس 6.68 بوصة (تقريبًا تصل إلى 6.7 بوصة)> هذا هو نفس iPhone 13 و iPhone 13 Pro Max ومع ذلك ، فإن طرز Pro يمكن أن تصبح أكبر قليلاً (إلى 6.12 بوصة و 6.69 بوصة على التوالي) بسبب الحواف الجديدة.

نظرًا لأن iPhone 13 Pro و 13 Pro Max بهما معدل تحديث يبلغ 120 هرتز فسيكون من الرائع رؤية جميع طرازات iPhone 14 بها مثل هذه الشاشة. على الأرجح باستخدام لوحة LTPO أو تطورًا لتقنية العرض التي يمكن أن تتقلص إلى أقل من 1 هرتز.

يعني هذا الاستخدام لتقنية اللوحة أن iPhone 14 Pro قد تم توجيهه للحصول على شاشة تعمل دائمًا. كما يشاع منذ فترة طويلة أنها ميزة قادمة لأجهزة iPhone من الجيل التالي ، ادعى Mark Gurman من Bloomberg أن iPhone 14 Pro. سيظهر في النهاية دائمًا وسيتم استخدامه لإظهار “الطقس والتقويمات والأسهم والأنشطة وغيرها من البيانات” على شاشة القفل ، مع معدل التحديث المنخفض الذي يساعد في الحفاظ على عمر البطارية.

في الحقيقة إن القدرة على عرض مثل هذا المحتوى على الشاشة دون الحاجة إلى إيقاظ الهاتف ، ستمنح هواتف iPhone من الجيل التالي ميزة تستخدمها أفضل هواتف Android لبعض الوقت.

نظام التشغيل iOS 16

بينما يبدو أن الكود في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 16 يؤكد على ما يبدو ميزة العرض التي تعمل دائمًا ، فمن المتوقع أن يلتزم جهاز iPhone 14 القياسي بخيار الرفع إلى الاستيقاظ البسيط بدلاً من الشاشة التي تعمل دائمًا. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن يدعم iPhone 14 Pro مع معدل التحديث التكيفي أي ميزة عرض تعمل دائمًا.

تشير شائعة سلسلة التوريد الجديدة إلى أن iPhone 14 Max يميل إلى الحصول على عرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. من الواضح أن LG ستكون صانع الشاشة في هذه الحالة ، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جهاز iPhone 14 القياسي سيحصل على تحديث أسرع نادرًا أم أنه سيتمسك بـ 60 هرتز.

يقول تقرير واحد من The Elec أن طراز iPhone 14 واحدًا على الأقل مزود بشاشة LTPS ، مما يعني أن لوحة 60 هرتز قد تكون ملتصقة. عززت تقارير سلسلة التوريد اللاحقة فقط فكرة أن iPhone 14 القياسي قد يفقد شاشة سريعة التحديث.

لكن هناك إشاعة حديثة تشير إلى أن طرازات iPhone 14 القياسية تميل إلى الحصول على معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ؛ هذا ليس معدل التحديث السريع البالغ 120 هرتز الذي نرغب في رؤيته ، ولكنه سيكون تحسنًا ملحوظًا على لوحة 60 هرتز.

ومن المثير للاهتمام ، أن تقريرًا في The Elec يقول أن شركة Apple قد تبتعد عن مورد لوحة OLED BOE بسبب قيام الشركة بالغش المزعوم في عرض ترانزستورات الأغشية الرقيقة. ستحتاج Apple بعد ذلك إلى الذهاب مع LG و Samsung كشريكين وحيدين.

iPhone 14 Touch ID

من أهم التغييرات التي تم إجراؤها على iPhone 14 على سابقاتها هي عودة Touch ID. فقط بدلاً من دمجها في زر الطاقة ، من المفترض أن يتم تضمينها أسفل شاشة iPhone 14 ، مثل الكثير من مستشعرات بصمات الأصابع في أفضل هواتف Android.

لكن هيئة المحلفين ما زالت خارج عن مدى احتمالية حدوث ذلك. يعتقد المحلل Ming Chi-Kuo أنه لن يكون هناك iPhone مع Touch ID ، أو Face ID تحت الشاشة ، لبضع سنوات أخرى. كان من الممكن أن يكون هذا محبطًا للغاية ، لأنه خلال أوقات ارتداء الكمامة او القناع ، يكون وجود بديل لجهاز Face ID مفيدًا للغاية وحل مشكلة ضرورة التعرف علي الوجة.

ولكن مع نظام التشغيل iOS 15.4 ، قامت Apple بعمل ذلك حتى يتمكن Face ID من التعرف على مستخدم شرعي حتى عندما يرتدي قناعًا. إنه يعمل بشكل جيد ، مما يعني أن Apple ربما تجاوزت الحاجة إلى القياسات الحيوية التي تركز على بصمات الأصابع.

كاميرات iPhone 14

لقد بدأنا نسمع المزيد عن كاميرات iPhone 14 ، والشائعات أصبحت مثيرة جدًا للاهتمام. يشير تقرير واحد من محلل Apple Ming-Chi Kuo إلى وجود مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل لطرازات iPhone 14 Pro.

والتي ستكون قفزة كبيرة من الكاميرا بدقة 12 ميجابكسل على iPhone 13. تدعم شركة TrendForce ، وهي شركة أبحاث تايوانية ،تسريبات عن الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، مما يشير إلى أن الميجابكسل مهمة مرة أخرى لشركة Apple – على الأقل عندما يتعلق الأمر بهواتف Pro الخاصة بالشركة.

لكن طرازات Apple العادية لديها طرازات iPhone 14 القياسية التي تميل إلى الالتصاق بكاميرات بدقة 12 ميجابكسل ، مع توقع حصول طرز Pro فقط على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل.

مهما كانت الدقة ، فسيتم الترحيب بمستشعر رئيسي أكبر. لكننا مهتمون بشكل خاص بالعدسة المقربة المحسّنة ، حيث يتخلف iPhone عن أمثال Samsung Galaxy S21. في الواقع ، سيكون الأمر أنيقًا إلى حد ما إذا استوحيت Apple الإلهام من Galaxy S21 Ultra واختارت كاميرا تليفوتوغرافي ثانوية بشيء يشبه التكبير البصري 10x.

تشير إحدى براءات الاختراع لشركة Apple إلى أن Apple تعمل على كاميرا تكبير على غرار المنظار. والتي يمكن أن تشق طريقها إلى iPhone 14 ، أو على الأقل طراز Pro. ومع ذلك ، يقول Ming-Chi Kuo الآن إن كاميرا Periscope لن تظهر حتى iPhone 15 في عام 2023.

في تحديث أحدث من Kuo ، تم توجيه جميع طرازات iPhone 14 للحصول على كاميرا أمامية مطورة ، والتي تم تعيينها لتضمين فتحة أوسع (f / 1.9 مقابل f / 2.2 على iPhone الحالي) ، 6 – عدسات جزئية (أعلى من عدسات من 5 أجزاء) وضبط تلقائي للصورة مدمج. يجب أن تساعد هذه معًا في التقاط صور ومقاطع فيديو أكثر إشراقًا ، مع الحفاظ على التركيز بسهولة أكبر مع تشوهات أقل في الصورة.

مواصفات iPhone 14 وعمر البطارية والشحن

هناك مجموعة من الشائعات حتى الآن تجعل جهاز iPhone 14 يلتزم بشريحة A15 Bionic ، بينما من المتوقع أن تحصل أوضاع iPhone 14 Pro على شريحة A16 جديدة. في أحدث تسريب ، يدعي Mark Gurman أن تباين الشرائح سينبع من حقيقة أن Apple تركز جهودها على رقائق Apple Silicon من السلسلة M لأحدث أجهزة Mac.

قال غورمان فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقاها من مصادره: “كان على مجموعة هندسة السيليكون التابعة لشركة Apple تحويل العديد من موارد الاختبار والتطوير والإنتاج إلى شرائح Mac”.

ألقى Ming Chi-Kuo بثقله وراء هذه الشائعات حول الرقاقة ، مضيفًا أن Apple تخطط لشحن المزيد من طرازات iPhone 14 Pro أكثر من iPhone 14s القياسي.

“سيكون أحدث معالج A16 حصريًا لطرازين iPhone 14 Pro / متقدمين ، مما يعزز بشكل كبير نسبة الشحن من طرازات iPhone الجديدة المتطورة في 2H22 إلى 55-60٪ (مقابل 40-50٪ في الماضي).

كما يقول Kuo أيضًا أن جميع طرز iPhone 14 الأربعة ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت ، بزيادة من 4 جيجابايت على iPhone 13 و iPhone 13 mini. ومع ذلك ، ستستخدم الطرز الأساسية LPDDR 4X RAM مثل نطاق iPhone 13 الحالي ، بينما يُزعم أن طرز Pro ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR 5 أسرع وأكثر كفاءة.

مساحة التخزين في ايفون 2022-2023

بينما على جانب التخزين ، نتوقع أن تواصل Apple الخيارات المتاحة لها لمجموعة iPhone 13 ، والتي تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت لطرازات Pro.

ومع ذلك ، هناك شائعة تشير إلى أن iPhone 14 يميل إلى الحصول على مساحة تخزين ضخمة تبلغ 2 تيرابايت. نظرًا لعدم وجود هاتف Samsung يقدم هذا.فيما بعد كانوا في السابق سخيين في مساحة التخزين ، فنحن نشك في امتلاك iPhone بأكبر مساحة تخزين على اي هاتف ذكي حتى الآن.

تقول ملاحظة محلل منفصلة من Jeff Pu أن iPhone 14 و 14 Max سيبدأان بسعة تخزين 64 جيجابايت وسيبدأ iPhone 14 Pro Max بسعة هائلة تبلغ 256 جيجابايت. هذا الأخير قابل للتصديق ولكن ليس الأول ، حيث سيكون ذلك نصف مساحة التخزين في iPhone 13 العادي.

يمكن لشركة Apple أيضًا إطلاق إصدار eSIM-only من iPhone 14 ، وفقًا لادعاءات المحللة Emma Mohr-McClune من GlobalDate. ستعزز هذه الخطوة جاذبية iPhone بين المستخدمين الذين يحتاجون إلى قدرات بطاقتي SIM ، مثل مستخدمي الأعمال والمسافرين في الخارج.

يُظهر مصدر من Weibo يدعي معرفة سعة بطارية عائلة iPhone 14 أن جميع الطرز باستثناء iPhone 14 Pro Max ستحصل على زيادة طفيفة في الحجم. يتقلص 14 Pro Max في الواقع قليلاً ، ولكن نأمل ألا يكون كافيًا للتأثير على عمر بطارية الهاتف الإجمالي.

اتصال iPhone 14 5G والأقمار الصناعية

من المحتمل أن يتميز iPhone 14 بمودم 5G من صنع Apple ، بعد استحواذ Apple على أعمال المودم من Intel. من المفترض أن يمنح هذا Apple مزيدًا من التحكم في كل من أداء 5G وتأثير عمر البطارية ، ولكن قد يظهر لأول مرة مع iPhone 15 في العام المقبل.

يقال إن شركة Apple تخطط لتجهيز أجهزة iPhone الجديدة بشريحة 5G جديدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على أداء قوي. بينما كشف تقرير حديث من صحيفة الاقتصادية اليومية التايوانية أن TSMC قد حصلت على طلبات شراء شرائح 5G من Apple لتشكيلة iPhone 14 القادمة.

يقال إن رقائق التردد اللاسلكي يتم إنتاجها بناءً على عملية التصنيع 6 نانومتر ، والتي يمكن أن تسمح للمورد بتسليم شريحة أصغر ماديًا ، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة ، دون التضحية بالأداء.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لشريحة 5G الأصغر حجمًا أن توفر مساحة أكبر لشركة Apple لتعبئة بطارية أكبر بالداخل. لذلك ، جنبًا إلى جنب مع تحسين كفاءة الطاقة ، يمكن للشريحة الموصوفة تحسين عمر بطارية الهاتف بشكل عام.

عند الحديث عن أجهزة مودم 5G ، أعلنت شركة Qualcomm عن مودم X70 الجديد في MWC 2022. ولكن مع تاريخ الإصدار المتوقع في أواخر عام 2022 ، من غير المحتمل أن يرى iPhone 14 التقنية الجديدة ، والتي من المتوقع أن تكون تحسنًا كبيرًا عن الجيل الحالي مودم X65.

بينما نتحدث عن موضوع الاتصال ، ظهرت شائعات قديمة عن iPhone 13 – مفادها أن iPhone سيكتسب القدرة على الاتصال بشبكات الأقمار الصناعية حتى يتمكن المستخدمون من إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ عندما لا تتوفر الشبكات الخلوية. لم تصل هذه الميزة إلى iPhone 13 ، ولكن الآن يقول المرشدون أن طرازات iPhone 14 يمكن أن تضيف اتصالاً بالأقمار الصناعية ، حيث تتطلع Apple إلى تعزيز ميزات الطوارئ في هواتفها.

iPhone 14 USB-C

كان إسقاط منفذ Lightning والانتقال إلى USB-C شائعة منتظمة لعدة أجيال من iPhone ، ولفترة من الوقت ، بدا أن هذا قد يحدث مع iPhone 14. ادعى العديد من المتسربين أن iPhone 14 Pro يأتي مع USB-C ، ويبدو منطقيًا أن iPhone 14 القياسي سيحذو حذوه.

لسوء الحظ ، يمكنك على الأرجح إضافة iPhone 14 إلى قائمة أجهزة Apple التي ترددت شائعات للانتقال إلى USB-C فقط للالتزام بـ Lightning. تدعي شركة Leaker LeaksApplePro أن USB-C لن يتم تضمينه مع طرازات iPhone 14 Pro ، وبدلاً من ذلك تتوقع أن تختار Apple إصدارًا مطورًا من Lightning بسرعات نقل بيانات تشبه USB 3.0.

يقول Ming-Chi Kuo الآن أن USB-C iPhone قادم ، ولكن ليس حتى أواخر عام 2023. بمعنى آخر ، قد يحصل iPhone 15 على USB-C ، ولكن إذا كان على حق ، فلن يحصل iPhone 14. أشارت بلومبرج أيضًا إلى أن عام 2023 هو عام USB-C و iPhone ، مع اختبار أجهزة Apple وشاحن جديد ترقبًا لإطلاق iPhone 15 العام المقبل.

برامج iPhone 14

بافتراض أن شركة آبل تلتزم بالنمط الذي استخدمته في الجزء الأكبر من عقد من الزمن ، سيُطلق iPhone 14 بإصدار جديد من برنامج Apple iOS عند وصوله في الخريف. نظرًا لأننا نعمل حاليًا على نظام التشغيل iOS 15 ، فمن المؤكد أن الإصدار التالي سيكون iOS 16.

نحن نعرف الآن الميزات التي يمكن توقعها على iPhone 14 بعد معاينة Apple لنظام iOS 16. بالإضافة إلى القدرة على إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى شاشة القفل (مقدمة لدعم الشاشة التي تعمل دائمًا وفقًا للشائعات لـ iPhone 14 Pro) ، يضيف البرنامج القدرة على تحرير الرسائل بعد إرسالها وتعديل الخرائط والمحفظة وميزة التحقق من الأمان والمزيد.

ستتمكن من تنزيل إصدار تجريبي عام من iOS 16 هذا الشهر إذا كنت تريد إلقاء نظرة مبكرة على الميزات المحددة لجهاز iPhone 14.

مقارنة iPhone 14 مقابل iPhone 14 Pro

بناءً على جميع الشائعات حتى الآن ، يبدو أن iPhone 14 Pro و Pro Max يمكن أن يكونا في دوريهما الخاص. نقول ذلك لأنه من المتوقع مرة أخرى فقط من المحترفين تقديم تكبير / تصغير تقريب. ولكن أيضًا نظرًا لأن iPhone 14 Pro الجديد يميل إلى تقديم معرف اللمس في الشاشة ، والذي من شأنه استبدال الشق للحصول على شاشة مثقبة.

بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل طرز iPhone 14 Pro على كاميرا رئيسية أكثر وضوحًا بدقة 48 ميجابكسل. والتي ستكون أعلى من كاميرا 12 ميجابكسل المتوقعة لجهاز iPhone العادي 14. ومن الممكن أن يحصل iPhone 14 Pro فقط على اتصال USB-C بدلاً من ذلك. من منفذ Lightning.

قد يتم تشغيل iPhone 14 Pro بواسطة السيليكون A16 Bionic. بينما يشاع أن iPhone 14 يحتوي على شريحة A15 Bionic عمرها عام. راجع المقارنة بين iPhone 14 و iPhone 14 Pro لمعرفة المزيد حول الاختلافات المشاع.

ومع ذلك ، يعتقد المحلل جيف بو أن شركة آبل يمكن أن تمنح جميع طرازات iPhone 14 الأربعة شاشة 120 هرتز هذه المرة ، ويمكن أن تحتوي جميعها على 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ماذا يمكن ان نراه في iPhone 14

لقد صنفنا شائعات iPhone 14 بناءً على تلك كل تلك الشائعات الضرورية لهواتف Apple. ولكن إليك ملخص لما نأمل أن نراه عند ظهور iPhone 14. والآن بعد أن خرج iPhone SE (2022). هذا ما يخبرنا به iPhone SE عن iPhone 14.

تصميم جديد: تجعل عروض بروسر لجهاز iPhone 14 هاتفًا جذابًا إلى حد ما. لكنها ليست قفزة كبيرة في جمالية التصميم الصناعي لشركة Apple. من المؤكد أن شركة Apple تصنع بعضًا من أجمل الهواتف. ولكننا نرغب في معرفة ما إذا كان بإمكانها دفع تصميم الهاتف إلى أبعد من ذلك. ربما تتضمن مجموعة iPhone 14 هاتف iPhone Flip القابل للطي الذي يشاع كثيرًا.

مميزات ايفون 14 المتوقعه

لا نوتش: يمكن أن يأتي iPhone 14 بشاشة عرض أقل ، ونأمل أن تكون كل الشائعات التي نسمعها دقيقة. نود أيضًا رؤية كاميرا تحت الشاشة طالما أنها لا تؤثر على التصوير أو أداء Face ID.

Touch ID: سنكون واثقين من أن Apple ستعيد Touch ID لجهاز iPhone 14. حتى لو لم يحدث ذلك عبر مستشعر داخل الشاشة. ربما يمكن أن يحتوي زر الطاقة المثبت على الجانب على مستشعر Touch ID مدمج فيه مثل الموجود في iPad Air.

ميزات أكثر ذكاءً: على الرغم من أن شرائح Apple A-series كانت دائمًا مراكز قوة. فإننا نود أن نرى Apple تتجه أكثر نحو جانب الذكاء الاصطناعي للأشياء ، تمامًا مثل Google Pixel 6 الذي تم تعيينه مع شريحة Tensor الخاصة به.

وبهذه الطريقة يمكننا الحصول على Siri أكثر ذكاءً واستجابةً للتنافس مع مساعد Google. فضلاً عن ميزات أكثر ذكاءً تخدم بشكل حدسي البيانات أو الخدمات التي يريدها مستخدمو iPhone 14 عندما يريدون ذلك.

قدرات الكاميرا القاتلة: يقدم هاتف iPhone 13 Pro Max أحد أفضل الهواتف المزودة بكاميرات. لكننا نريد أن نرى شركة Apple تدفع تقنية الكاميرا والأجهزة الخاصة بها إلى أبعد من ذلك. كما هو الحال.

فإن الصدارة بين Pro Max وأمثال Google Pixel 6 و Samsung Galaxy S21 Ultra ليست كبيرة. مع iPhone 14 ، نود أن نرى Apple تقدم كاميرا وتجربة تصوير بالهاتف تخوض القتال مع منافسي Android. مما يجبرهم على تطوير لعبة التصوير الفوتوغرافي بهواتفهم من الجيل التالي. كما أن التطوير بالزوم الأمامي سيساعد أيضًا علي اضافة ميزة تنافسية من ابل.