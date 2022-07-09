نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع ببجي الرسمي Midasbuy لشحن شدات ببجي PUBG بال ID وشحن بالرصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع ببجي الرسمي لشحن شدات ببجي PUBG MOBILE تعد من أكثر ما يشغل بال الكثير من لاعبي ببجي، حيث تعد لعبة ببجي من أكثر ألعاب الفيديو القتالية التي انتشرت بشكل كبير حول العالم، كما أن هذه اللعبة تحمل العديد من المميزات التي تجعلها تشعرك بالواقعية أثناء اللعب، والتي من أهمها المؤثرات الصوتية والرسومات ثلاثية الأبعاد وغيرها من العناصر الهامة.

موقع ببجي الرسمي

يهتم لاعبي ببجي بشحن شدات ببجي من أجل أن يتمكنوا من الحصول على الأدوات المساعدة في اللعب مثل الاسكنات ولشحن السيزون، والتي تكون ضرورية بشكل كبير ليتمكن اللاعب من تطوير مستواه، وحتى يتمكن من الانتقال لمراحل متقدمة في اللعبة للاستمتاع بما تقدمه لعبة ببجي من إثارة وتشويق ومغامرات، لذا يبحث العديد من اللاعبين عن أفضل الطرق التي يتم من خلالها شحن الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي بالرصيد

هناك الكثير من الطرق الآمنة التي يستطيع اللاعب من خلالها شحن الشدات، ومن بين هذه الطرق هو الشحن عبر رصيد الجوال من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي Midasbuy للعبة قم باختيار اسم اللعبة من بين الألعاب الموجودة أمامك.

بعد ذلك قم بتحديد الباقة المناسبة لك من بين الباقات المتوفرة عبر الموقع.

مع كما يجب تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم ال ID.

من خلال الموقع قم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لك، ألا وهي رصيد الجوال.

ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة منك عبر الموقع الرسمي للعبة.

ومن ثم تأكيد عملية الدفع حتى يتم إرسال الشدات عبر حسابك في اللعبة مباشرة.

كيفية تغيير اسمك في ببجي

هناك الكثير من اللاعبين يرغبون في تغيير أسمائهم في اللعبة، والذي يتم من خلال وجود شدات تغيير الاسم الذي يمكنك شرائها حيث تبلغ تكلفتها نحو 180 شدة، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بفتح الشاشة الرئيسية في لعبة ببجي.

بعد ذلك يمكنك الضغط عبر بياناتك الشخصية أعلى اليمين.

ثم يتم الضغط على أيقونة إعادة التسمية.

ومن ثم يتم النقر على أيقونة استخدام.

يتبقى أمامك فقط كتابة الاسم الجديد الذي ترغب في تسميته مع النقر على أيقونة موافق.

لابد من التنويه على أنه يمكنك تغيير الاسم عندما يكون لديك بطاقة تغير الاسم والتي يمكن شرائها بالشدات.

موقع شحن شدات ببجي

من خلال تنفيذ بعض الخطوات تتمكن بكل سهولة من شحن شدات هذه اللعبة، وذلك من خلال الآتي: