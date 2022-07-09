نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Xiaomi 12s pro مراجعة هاتف شاومي الجديد | أهم مميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Xiaomi 12s pro إصدار جديد ومميز من أحدث الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة التي أعلنت عنها شركة Xiaomi مؤخراً داخل أسواق الهواتف الذكية. حيث أعلنت الشركة حديثاً عن إطلاق جيل جديد ينضم إلي مجموعة هواتف الشركة ضمن عائلة الـ12. فقدمت الشركة ثلاثة هواتف جديدة مع أحدث التكنولوجيا المتوفرة حتي الآن وتتمثل تلك الهواتف في : Xiaomi 12s ، Xiaomi 12s pro ، بالإضافة إلي الهاتف الأقوي Xiaomi 12s ultra. ويذكر أن الشركة قد قدمت في بداية العام الحالي 2022 أول أفراد تلك السلسلة من هواتفها وهم : Xiaomi 12 ، Xiaomi 12 pro ، وأيضاً Xiaomi 12x. يقدم الهاتف مجموعة من المواصفات ومميزات مشابهة لنسخة الـS الأولي مع بعض الاختلافات والفروقات أيضاً بين الهاتفين. فالهاتف متوفر مع أحدث معالجات كوالكم ، بالإضافة إلي عدسات من شركة Leica. كما تظهر الاختلافات بين الهاتفين في الشاشة وكذلك نظام الكاميرات وسرعة شحن البطارية. وفيما يأتي نستعرض أهم مواصفات وسعر موبايل Xiaomi 12s pro الجديد. مواصفات هاتف Xiaomi 12s pro : ‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 204 جراماً.‌

كما يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

الهاتف متوفر أيضاً في نسخة أخرى تأتي بخامات تصنيع من الجلد ، والذي يعطي إحساس بجودة التصنيع.‌

يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano ، يأتي أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، يأتي أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ لكن الهاتف لا يأتي بإمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كذلك لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.73 تتوفر من نوع LTPO AMOLED ، بجودة 2K مع دقة بكسلات 1440×3200 بكسل.‌

، بجودة 2K مع دقة بكسلات 1440×3200 بكسل.‌ تتوفر أيضاً بمعدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 521 بكسل لكل إنش.‌

تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1500 شمعة ، مما يوفر درجة سطوع عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

كما تأتي الشاشة بدعم خاصية HDR10+ مع خاصية Dolby Vision أيضاً ، مما يعطي وضوح أفضل لمحتوي الشاشة.‌

مع خاصية أيضاً ، مما يعطي وضوح أفضل لمحتوي الشاشة.‌ شاشة الهاتف أيضاً مع دعم لخاصية 1B Color والتي توفر عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة ، لتعطي صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

والتي توفر عرض أكثر من مليار لون علي الشاشة ، لتعطي صور أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ الشاشة أيضاً تأتي مع أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي تستغل مساحة أكبر من جسم الهاتف لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك شاشة الهاتف تأتي مع دعم معدل تحديث عالي 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة للشاشة.‌

مع دعم خاصية LTPO والتي توفر التدرج في معدل التحديث حسب الاستخدام وذلك للحفاظ علي بطارية الهاتف.‌

والتي توفر التدرج في معدل التحديث حسب الاستخدام وذلك للحفاظ علي بطارية الهاتف.‌ كما أن شاشة الهاتف تأتي محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر. الأداء : ‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من شاومي MIUI 13 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 .‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل .‌ كما يأتي أيضاً مع أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر موفرة في طاقة الهاتف.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانو متر موفرة في طاقة الهاتف.‌ معالج الهاتف يحتوي علي ثمانية أنوية : الأولي والأساسية تأتي من نوع Cortex-X2 ، وتعمل بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي 3.19 جيجا هيرتز.‌ مع وجود ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A710 ، وتتوفر بتردد أقل يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد أقل يصل إلي 2.75 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري تعمل بتردد يصل إلي 1.80 ، وتتوفر من نوع Cortex-A510.‌

كما أن الهاتف يأتي مع معالج رسوميات GPU من شركة كوالكوم وهو Adreno 730 .‌

من شركة كوالكوم وهو .‌ متوفر من الهاتف أربعة إصدارات من مساحة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا ، 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

تأتي رامات الهاتف من نوع LPDDR5 ، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 لتوفير سرعة في عرض وقراءة البيانات. كاميرا هاتف Xiaomi 12s pro : ‌يتوفر الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تأتي بدعم خاصية HDR مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌ كما يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وبدعم خاصية التثبيت البصري OIS وخاصية Dual Pixel PDAF مع مستشعر خاص من شركة سوني من نوع Sony IMX707 .‌

وخاصية مع مستشعر خاص من شركة سوني من نوع .‌ الكاميرا الثانية تأتي أيضاً بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 115°.‌

بزاوية تصوير 115°.‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي من نوع Telephoto بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF مع التكبير حتي 2x Optical Zoom .‌

بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF مع التكبير حتي .‌ تأتي عدسات الهاتف من شركة Leica المشهورة بصناعة الكاميرات ، مع دعم الكاميرات لخاصية الـHDR مع تصوير Panorama.‌

مع تصوير كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد ثنائي Dual Tone .‌

.‌ أيضاً يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ8K بمعدل التقاط 24 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K مع دقة 2160 وبمعدل التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار في الثانية.‌

مع دقة 1080 بكسل مع معدل التقاط 30/60/120/240/960 إطار في الثانية.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية الـGyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌هاتف Xiaomi 12s pro يأتي مع سماعات خارجية من نوع Stereo ، تتوفر بالشراكة مع شركة Harman Kardon لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌

يأتي مع سماعات خارجية من نوع ، تتوفر بالشراكة مع شركة لتوفير تجربة صوتية مميزة.‌ إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل 3.5 مللي خاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم مستشعر IR BLASTER ، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌

، للتحكم في الأجهزة الإلكترونية من خلال الهاتف.‌ تأتي بصمة الهاتف من نوع Optical أسفل الشاشة ، بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

أسفل الشاشة ، بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية .‌ يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، ومقياس الضوء.‌

أيضاً يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 4600 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 120 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 19 دقيقة فقط.‌

كما يتوفر بدعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في خلال 42 دقيقة.‌

ويتوفر الهاتف بدعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 وات أيضاً.‌

كذلك مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـOTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية متوفر من الهاتف أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأبيض ، الأخضر ، والبنفسجي أيضاً. سعر هاتف Xiaomi 12s pro : ‌600 دولار للنسخة الأولي من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 11,300 جنية مصري.‌

640 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 12,000 جنية مصري.‌

700 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 512 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 13,200 جنية مصري.

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