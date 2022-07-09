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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس يعد هاتف آيفون 14 برو ماكس واحد من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي جعل هذا الهاتف ضمن أعلى الهواتف التي يبحث المستخدمين عما يتعلق بها من مواصفات واسعار، وقد أعلنت شركة أبل المنتجة عن سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس المقترحة في الأسواق، وهو الأمر الذي سوف نتعرف عليه بالتفصيل في السطور القادمة.

مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات آيفون 14 برو ماكس العامة

يعتبر هاتف آيفون 14 برو ماكس محل اهتمام العديد من عملاء أبل، ويمتاز هذا الجهاز بما يلي:

نوع الجهاز: ينضم جهاز آيفون 14 برو ماكس إلى قائمة الهواتف الذكية. ألوان الجهاز: رمادي- فضي- ذهبي- أزرق. نظام التشغيل: iOS. إصدار الجهاز: الإصدار 15. مواصفات أبعاد وهيكل آيفون 14 برو ماكس يمتاز آيفون 14 برو ماكس بعدد من المواصفات الخارجية الهامة، ومنها: الطول: 160.8 مم. العرض: 78.1 مم. سُمك الجهاز: 7.7 مم. وزن الجهاز: 240 جرام. مواد تصنيع الجهاز: الإطار الجانبي للهاتف من الفولاذ المقاوم للصدأ، وظهر من الزجاج غوريلا جلاس. مواصفات شاشة آيفون 14 برو ماكس استطاعت شركة أبل أن تبدع في صنع شاشة آيفون 14 برو ماكس، والتي تمتاز بما يلي من مواصفات: نوع الشاشة: Super Retina XDR OLED. حجم الشاشة: 6.7 بوصة. أبعاد الشاشة: 19.5:9. معدل تحديث الشاشة: 120 هرتز. درجة سطوع الشاشة: 1000 شمعة (عادي)، 1200 شمعة (أقصى سطوع). طبقة حماية الشاشة: زجاج سيراميك مقاوم للخدش. مواصفات أوضاع كاميرا آيفون 14 برو ماكس تمتاز كاميرا جهاز آيفون 14 برو ماكس بما يلي: وضع عزل الخلفية. وضع التصوير الليلي. وضع التصوير الاحترافي. العنونة الجغرافية، التركيز باللمس، التقريب الرقمي. بانوراما، كشف الوجوه والابتسامات، المؤقت الذاتي. تقنية HDR، إعدادات ISO، إمكانية التشغيل السريع، الالتقاط المستمر.

سعر جهاز آيفون 14 برو ماكس

تبلغ أسعار جهاز آيفون 14 برو ماكس المعلن عنها ما يلي: