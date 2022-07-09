نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات لعبة ببجي موبايل 2022 PUBG MOBILE عن طريق ID وبطاقات جوجل بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي، يوجد عدد كبير من الألعاب الإلكترونية ولكن تعتبر لعبة ببجي موبايل من أشهر الألعاب وأكثرهم استخداماً في جميع الدول حول العالم، وذلك لأن هذه اللعبة تعتمد على القتال وهذا يخلق حالة تشويق وإثارة ويعمل على زيادة حماس اللاعبين وقد أصبحت اللعبة متوفرة على أجهزة المحمول ويوجد الملايين من الأشخاص قاموا بتحميل لعبة ببجي موبايل، وأكثر الأشياء التي يبحث عنها محبي لعبة ببجي موبايل هي طريقة شحن الشدات للحصول على الكثير من الامتيازات.

طريقة شحن شدات PUBG MOBILE بID

هناك مواقع كثيرة يمكن للاعب عن طريقها شحن شدات ببجي موبايل وسوف نقدم أكثر طريقة سهلة ومجربة من قبل لشحن شدات ببجي عن طريق موقع Midasbuy باستخدام ID وخطوات الشحن هي:

أولاً الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص والرسمي Midasbuy.

ثم بعد ذلك يقوم اللاعب كتابة رقم معرف خاص باللاعب وهو رقم الايدي.

وبشكل مباشر سوف يظهر أمام اللاعب مجموعة كبيرة من العروض على شحن شدات ببجي.

يجب أن يقوم اللاعب باختيار أكثر عرض مناسب له لشحن شدات ببجي، ثم تحديد طريقة دفع مناسبة له والسهلة.

وبعد ذلك يقوم اللاعب بالضغط على كلمة شراء.

وينتظر اللاعب بعض الدقائق حتى يتم شحن شدات اللعبة.

يجب قيام اللاعب بفتح اللعبة والدخول على المكان الخاص بشدات ببجي حتى يتأكد من وصول الشدات إلى اللعبة.

شحن شدات ببجي PUBG MOBILE من خلال بطاقات جوجل بلاي

تعتبر بطاقات جوجل بلاي من أكثر طرق شحن شدات ببجي شهرة واستخدام من قبل اللاعبين للشحن، وهي طريقة سهلة وسريعة ولا تحتاج إلى خطوات كثيرة وغير معقدة، وخطوات شحن شدات ببجي من خلال بطاقات جوجل ما يلى: