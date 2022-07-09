نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي 2022 وأهم مميزات الإصدار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الذهبي 2022 الجديد، يمتلك مجموعة من المميزات الرائعة للغاية، فقد ظهر واتساب الذهبي في البداية واستطاع الحصول على إعجاب ملايين من مستخدميه حول العالم، لما يحتويه من مميزات كثيرة تجعل استخدامه أفضل بكثير من واتساب العادي، ومع مرور الوقت وزيادة المتطلبات البشرية، يحتاج المستخدمون دائمًا إلى العديد من المميزات داخل التطبيق.

وتحتوي النسخة الجديدة من واتساب الذهبي 2022، على مجموعة رائعة من المميزات، التي تجعل هناك الكثير من الإقبال على تحميل تلك النسخة واستخدامها بدلًا من النسخة القديمة من الحصول على تلك المميزات والاستفادة منها لذلك سوف نتحدث تفصيليًا عبر مقالنا هذا عن واتساب الذهبي 2022 في نسخته الأحدث والكثر تطورًا.

أهم ما يتميز به واتساب الذهبي 2022

صدرت النسخة الذهبية من واتساب أول مرة عام 2009 ويختص هذا البرنامَج بإرسال الصور ومقاطع الفيديو، ويتضمن أيضًا محادثات صوتية وفيديو، وكذلك محادثات كتابية، وقد كانت البداية على يد كل من الأمريكي بريان والأوكراني جان كوم، وقد كان يحتوي على عدة مميزات تجعله أفضل من برامج المحادثات الأخرى المشابهة، ومع مرور الزمن بدأ المستخدمين يبحثون عن خِدْمَات أخرى، وقد صدر عدة تحديثات من التطبيق وصولًا للنسخة الأخيرة تحديث 2022، التي تضم مجموعة رائعة من المميزات التي تجعل الإقبال على تلك النسخة كبير للغاية عن النسخ السابقة ويظهر ذلك بوضوح من خلال متجر التطبيقات للهواتف الجوالة.

مميزات الإصدار الجديد من واتساب الذهبي 2022

أهم مميزات الإصدار الجديد من واتساب الذهبي 2022 هي: