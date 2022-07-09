نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأن طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 Grand theft auto آخر إصدار بطريقة رسمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية القتالية عن طريقة تحميل لعبة grand theft auto 5 وهي أحد أشهر الألعاب القتالية التي تحتوي على الأكشن والإثارة والمغامرات والحروب وحازت اللعبة على جوائز متعددة منها جوائز الأكاديمية البريطانية لألعاب الفيديو لعبة متعددة اللاعبين، وجائزة البافتا لألعاب الفيديو، أفضل لعبة بريطانية، جائزة سبايك لألعاب الفيديو لأفضل لعبة منتظرة، وجوائز أخرى، وتتميز اللعبة عن غيرها من الألعاب القتالية بأن لها الكثير من محبينها والمهتمين بها، حيث تتميز بالتطوير والتحسين المستمر والمميزات التي تجعل متابعينها ينجذبون لها، وعلى الرغم من وجود الكثير من الطرق الغير رسمية للعبة، يبحث الكثير عن طريقة تحميلها بطريقة رسمية وغير مكلفة خالية من المشاكل التي قد تواجههم في الطرق الأخرى، تابع معنا.
طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على الهاتف المحمول بنظام أندرويد
توجد عدة طرق للتحميل على الأجهزة المختلفة ولكن الطريقة الرسمية تكون من خلال الخطوات التالية:
- التأكد من وجود مساحة كافية على الجهاز حيث أن حجم اللعبة كبير نسبيًا ويحتاج إلى توفر المساحة.
- التأكد من الاتصال بالإنترنت بما يناسب سرعة تحميل اللعبة.
- الدخول على متجر تحميل التطبيقات Google play.
- قم بالضغط على أيقونة البحث وضع اسم اللعبة “grand theft auto 5”
- قم باختيار اللعبة الأعلى تقيمًا وستكون هي اللعبة الرسمية.
- قم بالضغط على زر التثبيت وانتظر حتى تمام عملية التثبيت.
- يمكنك الآن فتح اللعبة والاستمتاع بها.
طريقة التحميل من الحاسوب
- تحتاج لعبة grand theft auto 5 إلى توفر مساحة تخزين كبيرة ما يقرب من 100 جيجا بايت كما تحتاج إلى سرعة انترنت عالية جدًا.
- في البداية عليك تحميل مشغل Rockstar games.
- بعد ذلك قم بتنزيل Steam ، Epic Game Store
- ثم قم باختيار واحدة من المنصات التالية(Steam أو EGS أو Rockstar)
- بعد ذلك قم بشراء اللعبة.
- انتقل إلى إحدى مشغلات Steam أو Rockstar Games أو EGS واضغط على كلمة تثبيت.
- بعد ذلك انتظر حتى يتم تحميل اللعبة والانتظار حتى يتم التثبيت الأخير لها.
- بعد ذلك تكون اللعبة جاهزة للاستمتاع بها واللعب مع أصدقائك.
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