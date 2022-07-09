نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تحميل لعبة جاتا 5 Grand Theft Auto 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة Grand Theft Auto 5 من الألعاب التي انتشرت انتشاراً واسعا في مجال الجيمز يمكنك تنزيل لعبة لعبة جراند ثيفت أوتو من الموقع الرسمي الخاص بمطور اللعبة وتعد اللعبة من أفضل الألعاب الفيديو يمكنك لعب اللعبة عبر هاتفك الذكي الخاص بك لأن تم تقييم اللعبة عبر بحث جوجل بنسبة 95 % وهذا دليل واضح على قوة انتشار اللعبة وعشقها للجميع فدعونا نتكلم في سطور قليلة عن مميزات اللعبة.

طريقة تحميل Grand Theft Auto 5 بشكل رسمي

جراند ثيفت أوتو V هي لعبة فيديو في مجال العالم المفتوح من أقسام الأكشن والمغامرات مع منظر الشخص الأول والثالث الشركة المطورة هي روكستار جيمز تم إصدار اللعبة الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2013 لكل الجازين الاكس بوكس 360 والبلايستيشن 3 وتم تحديد موعد إصدار اللعبة لنظام مايكروسوفت ويندوز وذلك في اليوم الموافق الرابع عشر لشهر ابريل لعام 2015 وتعد هذه اللعبة هي الإصدار 15 لسلسة التطوير لهذه اللعبة.

معلومات عن لعبة جراند ثيفت أوتو 5

تم تطوير اللعبة عبر شركة روكستار نورث.

المسئول عن نشر هذه اللعبة روكستار جيمز.

مدير توزيع اللعبة تيك-تو إنترأكتيف.

كاتب سلسلة اللعبة دان هاوزر.

الدقة المسموحة لهذه اللعبة [PC-4K] – [PS4-XB1-1080P] [PS3-XB360-720P].

قصة اللعبة سرقة السيارات الكبرى.

أنظمة تشغيل اللعبة: إكس بوكس 360، بلاي ستيشن 3، بلاي ستيشن 4،

إكس بوكس ون، مايكروسوفت ويندوز.

كيفية تحميل Grand Theft Auto 5 جتا 5 (gta5)

اجعل النت متصل بجهازك قبل البدء في البحث. الذهاب إلى متجر بلاي الخاص google play. قم بالبحث عبر اسم اللعبة في مربع البحث الذي تجده في أعلى الشاشة. تأكد من المساحة الكافية لها قبل الشروع في التنزيل. سجل البريد الإلكتروني في تسجيل حسابك الجديد في اللعبة ثم ابدأ اللعب مع أصدقائك.

ما هي شخصيات لعبة جاتا 5

أولا فرانكلين الشاب الفقير، في سن العشرينات من العمر يسكن في حي مدينة لوس سانتوس مع الخالة أو العمة بعد وفاة الوالدة وتم إهدائه بنصف المنزل ويشتغل بمعرض سيارات ينفذ بعض المهام المطلوبة منه وتكون هذه المهام خارج القانون.

ثانياً مايكل سارق البنوك المتقاعد، في اوائل 40 من عمره يعيش مع العائلة والتي لم يرتاح في العيش معها بسبب كثرة المشاكل التي تواجهه ويتجه ولده للمخدرات وبنته تريد التمثيل زوجته تقوم بخيانته مع مدربها في التنس واليوغا.

ثالثاً تريفور الطيار العسكري السابق، فهو شريك مايكل السابق، يسكن في مقطورة في الصحراء في حي ساندي شورز خارج المدينة تصرفاته مجنونة دائمًا مدمن للمخدرات علاقته مع التجار والخارجين عن القانون.