نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون Apple iPhone 14 تتصدر بتصميمات خارج التوقعات لتربح المنافسة في هواتف 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون Apple iPhone 14 أكبر حدث خاص في عام 2022 من شركة ابل Apple. بالطبع في معظم السنوات تبهرنا العملاقة ابل العالمية على أي حال. و ستكون خارج توقعات آيفون 14 المفاجئة هو عندما تكشف عن هاتفها iPhone الجديد. وهذا العام ، يبدو أنه سيكون هناك أربعة منهم.

ولكن متى ينزل ايفون 14 بالضبط ، ما هي مواصفات ايفون 14؟ التي سيتم الإعلان عنها ، ومتى سيتم طرحها للبيع في الأسواق العالمية وماذا سيتم تسميتها. تحديداً Apple نهجها مخلوق من العادة في معظم منتجاتها السابقة. لذا يمكننا استنتاج الكثير من المعلومات حول ما قد يحدث هذا العام تنبَّأَ مما حدث سابقًا.

من ثم سنقدم لكم كافة المعلومات التي حصلنا عليها حتي الآن عن ايفون Apple iPhone 14. بجميع فئاته وتفاصيله ومميزاته وأسعاره وموعد طرحة في الأسواق العالمية كل ما تحتاج إلى معرفته عن ifon 14 الجديد.

ايفون Apple iPhone 14

في الحقيقة تعددت الإشاعات والأقاويل حول ايفون Apple iPhone 14 والتي يتم الحصول عليها من بعض التسريبات سواء كانت رسمية أو غير رسمية. من اجل أن هناك فئة كبيرة من عملاء ومحبي منتجات ابل التكنولوجية والحديثة جدا تنتظر إعلانها. لذلك تحقق نجاح باهر مع كل منتج جديد تقوم بتصميمه وطرحه في الأسواق العالمية. بغض النظر عن أسعاره وتفاوت قيمة العملات حسب كل دولة واقتصادها الخاص.

متى ينزل ايفون 14

سبتمبر هو الشهر المفضل لشركة Apple لإطلاق هواتفها الرائدة ، مع استثناءات قليلة جدًا. تم الكشف عن أول iPhone في عام 2007 ، في يناير. ظهرت الثلاثة التالية ، iPhone 3G و iPhone 3Gs و iPhone 4 ، في WWDC في يونيو 2008 و 2009 و 2010. ثم جاء التحول إلى كشف الخريف. شهد أكتوبر 2011 وصول iPhone 4s.

منذ ذلك الحين ، كان شهر سبتمبر هو شهر الإعلان والإصدار. حسنًا ، كان هناك استثناء واحد لذلك ، عندما أرجأت Covid الإصدار إلى أكتوبر في عام 2020. عندما تم إطلاق iPhone 13 في سبتمبر ، كان هذا يعني أن سلسلة iPhone 12 Pro قد تم إخراجها من السوق بعد 11 شهرًا ، وليس 12 شهرًا – وهو رقم قياسي .

مواصفات ايفون 14

ما هي مواصفات ايفون 14؟ من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.1 بوصة (15.49 سم) بدقة 1170 × 2532 بكسل حتى تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب برؤية واضحة تمامًا.

إلى جانب ذلك ، يشاع أن الهاتف يحتوي على 4 غيغابايت و 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 64 غيغابايت من متغير التخزين الداخلي.

مع هذا التخزين الداخلي العالي ، ستتمكن من تخزين مقاطع الفيديو والأفلام والأغاني وغيرها من الأشياء دون القلق بشأن قيود المساحة. مواصفات الكاميرا في هذا الهاتف القادم رائعة حقًا.

على وجه التحديد ، من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بكاميرا مزدوجة في الخلف. ستحتوي على كاميرات بدقة 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل تتيح لك التقاط بعض الصور الرائعة. و يتم الترويج علي أن صمم الهاتف بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل + SL ثلاثية الأبعاد لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات فيديو.

حاليا تم تجهيز هذا الهاتف الذكي من Apple بمعالج Hexa-core بحيث يمكنك الاستمتاع بأداء سلس وخالٍ من التأخير أثناء الوصول إلى تطبيقات متعددة ولعب ألعاب رسومات مكثفة. علاوة على ذلك ، قد يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS v15 ويحتوي على بطارية جيدة 3115 مللي أمبير في الساعة.

وبالتالي ، ستتمكن من ممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام أو مقاطع الفيديو والقيام بأشياء أخرى دون القلق بشأن استنزاف البطارية. تم الترويج لخيارات الاتصال المختلفة على جهاز Apple iPhone 14 لتشمل WiFi – نعم ، Wi-Fi 802.11 ، b / g / n ، نقطة اتصال محمولة ، Bluetooth – نعم ، v5.0 ، و 5 G مدعوم من الجهاز ، 4G ، 3G ، 2G.

علاوة على ذلك ، قد تشمل المستشعرات مقياس التسارع ، والجيروسكوب ، والقرب ، والبوصلة ، والبارومتر ، وسيري ‏ ؛ هو مساعد شخصي ذكي ومتصفح معرفى يعمل كتطبيق لشركة أبل، على نظام تشغيل آي أو إس ios. وفقًا للتسريبات ، تبلغ أبعاد الهاتف الذكي 146.7 مم × 71.5 مم × 7.4 مم وقد يزن ما يقرب من 164 جرامًا .

ألوان ايفون Apple iPhone 14 بالصور

يوجد تسريب من شادو ليكا – @Shadow_Leak من علي حسابة الخاص في تويتر عن جميع ألوان ايفون 14 الجديد بكافة أصدراته سواء 14 pro ، pro max.

أخيرا صور iPhone 14 بستة 6 ألوان رائعة متخلفه

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