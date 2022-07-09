نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصميم بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 صمم بنفسك وأكتب أسم من تحب بأفضل عبارات التهنئة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصميم بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 ، اليوم هو يوم عرفة وغدا أولى أيام عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. حيث يقوم الملايين من المسلمين في الوطن العربي وليس الوطن العربي فقط بل في جميع أنحاء العالم. بتهنئة أهلهم وأصدقائهم وأحبابهم. وذلك عن طريق عمل بطاقة معايدة للعيد وتوفر عدة منصات إلكترونية أمنة. ميزة عمل بطاقة معايدة عيد الأضحى 2022 واليوم سوف نستعرض لكم كيفية عمل بطاقة تهنئة عيد الأضحى 2022 من موقع btaqaat. وكذلك موقع canva وذلك من خلال الفقرات التالية.

تصميم بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 من موقع btaqaat

موقع بطاقات من المواقع المشهورة لعمل بطاقات معايدة للعيد 2022. ويعتبر من المواقع الأمنة وسهلة الاستخدام ولا تحتاج سوى اختيارات بدون نسخ ولصق أي صورة من هاتفك أو نسخ جمله ولصقها في الموقع ويمكن تصميم بطاقات معايدة عيد الأضحى من خلال الخطوات التالية.

أولا يجب فتح متصفح جوجل كروم والبحث عن موقع بطاقات للتهنئة.

سيظهر الموقع في أولى نتائج البحث يجب الدخول عليه وإتباع التالي.

يجب خيار قالب البطاقة الذي تريده وذلك من خلال قوالب عديدة داخل الموقع.

كذلك نقوم بالنزول إلى أسفل ونقوم بخيار شكل المخطوطة التي بها كلمات رئيسية للتهنئة مثل (عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عيد أضحى سعيد) والعديد من الكلمات الرائعة.

بعد ذلك نقوم بالنزول أسفل وخيار عبارة طويلة ليتم تصميم بطاقة معايدة عيد الأضحى 2022 .

. والآن الخطوة الأخيرة وهي كتابة أسمك أو أسم من تحب على البطاقة ثم الضغط على زر تحميل البطاقة.

بطاقات معايدة للعيد 2022 من موقع canva

موقع كانفا من المواقع التي يتم عمل عليها تصميمات كبيرة تصل إلى تصميمات شعارات مواقع وبه إمكانيات كبيرة. ويمكن تصميم بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 باحترافية كبيرة. حيث يوجد به باقة كبيرة من القوالب الخاصة ببطاقات المعايدة. كما أن هناك إتاحة عمل بطاقة حصرية من خلال رفع صور خاصة من على هاتفك وتركيب عليها عبارات التهنئة ويتم تحميل البطاقة على الهاتف بعد الانتهاء منها. وليتم تصميم بطاقة معايدة عيد الأضحى 2022 من الموقع يجب إتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع canva من خلال متصفح كروم أو من خلال التطبيق الرسمي للموقع والذي يمكن تثبيته من خلال المتاجر الرسمية حسب نظام كل هاتف.

يجب أيضا بعد الدخول على الموقع يتم ربطه بالبريد الإلكتروني أو حساب فيسبوك لإتاحة العمل عليه.

ثم الضغط على أبتكار تصميم جديد ووضع مقاسات الصورة التي تريدها.

ثم البحث من خلال الجانب الأيمن للموقع عن بطاقات معايدة للعيد 2022 .

. بعد ذلك يتم خيار القالب الذي تريد كتابة عليه أسمك أو عبارات التهنئة.

ثم بعد الانتهاء من تصميم بطاقة معايدة عيد الأضحى 2022 يتم الضغط على مشاركة ثم تنزيل.

يتم الضغط على مشاركة ثم تنزيل. والآن سيتم إتاحة الصورة في مكان تنزيلات الملفات على الهاتف.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية تصميم بطاقات تهنئة عيد الأضحى 2022 إلكترونيا. نتمنى لكم عيد سعيد كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.