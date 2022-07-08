نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهمية القالب الأصلي في مدونة بلوجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهمية القالب الأصلي في مدونة بلوجر ، بالطبع إن القالب في مدونة بلوجر من عوامل أساس نجاح هذه المدونة، والثيم المستخدم له شروط معينة.

هذه الشروط تنقسم إلى قسمين الأول وهو شروط السيو ( تحسين محركات البحث ) من أجل أرشفة المواضيع، فالقالب الذي به أكواد خبيثة ، أو ثيم مسروق لا يمكن لصاحبه من أن تتأرشف مقالاته.

وهذا شيء محزن للغاية، يجب أن تقوم بشراء القالب من أحد شركات التصميم وهي كثيرة وأسعارها في متناول الجميع، يبدأ السعر من 10$ ولثلاثة نسخ أيضاً.

من هنا ستحصل على مزاياه عديدة ومهمة على مستوى السيو والمستوى الشخصي لك كمدون وصاحب عمل على الإنترنت.

أهم مميزات القالب الاصلي المدفوع والمجاني

أكواد نظيفة وسليمة وتدعم محركات البحث بشكل كامل.

إمكانية تنسيق متاحة للمدون بشكل كامل من خلال قسم التخطيط.

عدم الحاجة إلى وضع أكواد والكتابة بلغة html بل كل شيء جاهز.

حقوق القالب تكون بأسم موقعك أنت.

يكون القالب متوافق مع جميع الأجهزة.

يكون القالب سريع بشكل كبير.

يدعم اللغة العربية RTL

تحصل على التحديثات بإستمرار

الحصول على الدعم من صاحب القالب.

بالإضافة إلى الكثير من المميزات التي يتمتع بها القالب المدفوع بشكل خاص، حيث تجد مساحة كبيرة من أجل أن تضع إعلاناتك في المكان المناسب في المدونة.

من إعلان الهيدر والإعلانات بالويدحات الجانبية أو في قسم الفوتر، كما يدعم القالب المدفوع أمان كثيرة للأقسام في الهيدر والفوتر.

ما هي مشاكل قالب بلوجر الغير شرعي

من المشاكل التي تواجهك بعد تركيب القالب هي بأنك ستجد عند أول عملية فهرسة لمقال ما أن هناك مشاكل في المسارات.

أو مشاكل تظهر باللون الأحمر أو الأصفر، من يجب فوراً أن تقوم بتغير هذا القالب وعدم العودة إليه مرة أخرى، والسبب بأن القالب قد تم التعديل عليه بشكل غير قانوني.

أو أن صاحب القالب الأصلي قام بتعطيل خاصية الأرشفة بالقالب من أجل عدم سرقته، لذلك تجد قالب بلوجر المجاني أفضل من أي قالب مدفوع ولكنه غير شرعي.

وستجد أيضاً أن الموقع بعد فترة تحول إلى لغة أخرى.

أو تجد أن سرعة المدونة منخفضة بشكل كبير جداً، وغيرها من المشاكل التي أنت بغنى عنها، إن كنت لا تملك المال وتريد قالب جميل، كل ما عليك أن تحمل النسخة المجانية منه.

ويوجد العديد من المصممين الذي يسمحون بهذه النسخة المجانية، مثل قالب سيو بلس وقالب سكويز وقالب ناز، وهذه النسخ تجدها في موقع متاجر عربي عريق وأسمه بيكاليكا، ابحث عن هذا الأسم وقم بتحميل ما تريد من صاحب العمل.

كيف تقوم بتركيب القالب على مدونة بلوجر

توجه إلى الصفحة الرئيسية في مونتك بلوجر. قم بفتح قسم المظهر، وتوجه إلأى اليسار بالأعلى وخذ نسخة احتياطية. من ثم اختار choose file. اضغط عليها ويتم توجيهك إلى رفع النسخة من جهازك. بعد رفع القالب أضغط على كلمة تحميل. يأخذ أقل من دقيقة ويتم الرفع بنجاح. وأخيراُ قم بإستعراض القالب الجديد.

من ثم توجه إلى قسم التخطيط أو التسيق، وقم بالتعديلات التي تحتاجها مثل رفع لوجو الموقع وتنظيم الأقسام والصفحات والقوائم.

وترتيب القائمة الجانبية واضافة مواقع التواصل الإجتماعي، وكل ما تريد التعديل عليه تجده في قسم التنسيق، من الألوان والخطوط ايضاً.

أماكن شراء قوالب بلوجر

يوجد العديد من المتاجر العربية والأجنبية كذلك، من المهم أن تزور أكثر من متجر وتتعرف على الأسعار والعروض، قم بتكوين فكرة عما تريد، لا تتسرع سوف تحصل على طلبك بالنهاية.

يوجد متجر بيكاليكا وهو متجر عربي به تقريباً جميع القوالب والخصائص الأخرى والخدمات، كل ما عليك تسجيل الدخول وإنشاء حساب ومن ثم تأكيد البريد الالكتروني والدخول والتسوق ويقبل بأكثر من وسيلة دفع.

كما يوجد متاجر أخرى مثل :

Themeforest

Etsy

وهما متاجر عربية عريقة ولكن الأخير etsy يوفر عروض أسعار مناسبة وأرخص من المتجر الثاني، والخيار الأخير يعود إليك بما تريد من تركيب نوع الثيم على موقعك.

بالختام، تذكر أن القالب الغير شرعي لا يفيدك أبدا، ومها منت تعلم من برمجيات إلا أن هذا القلب سيخونك بأحد الأيام، أدفع القليل وكن مرتاحاً.