مواصفات وسعر هاتف iPhone 14 Pro Max‎ أيفون 14 برو ماكس طفرة في عالم الموبايلات

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس يحظى هاتف آيفون 14 برو ماكس بانتباه العديد من الأشخاص في الوقت الراهن، خاصةً بعدما أعلنت شركة أبل عن المواصفات التي تعتبر في منتهى الروعة والتي سوف تتوفر في الجهاز، وبدأ سباق البحث عن سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي دعانا إلى توضيح أهم مواصفات وسعر الجهاز المتوقع.
مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أسعار الأيفون في جميع الدول
مواصفات آيفون 14 برو ماكس
قامت شركة أبل بإحداث عدة تعديلات على الشاشة والهيكل، ومن أهم المواصفات الخاصة بهم:
- مواصفات شاشة آيفون 14 برو ماكس
- حجم الشاشة: يبلغ 6.72 بوصة، بحيث تستحوذ نسبة حجم الشاشة الكلية على 87.3 % من نسبة الشاشة إلى الجسم.
- نوع الشاشة: هي Super Retina XDR OLED تعمل باللمس، وتحتوي على 16 مليون لون.
- دقة الشاشة: تبلغ 2778×1284 بكسل.
- عدد البكسل في كل نقطة: 451 بكسل في البوصة.
- حماية الشاشة: زجاج مقاوم للخدش.
- مميزات شاشة آيفون 14 برو ماكس: معدل تحديث الشاشة يبلغ 120Hz، Wide color gamut، True-tone، Dolby Vision
- مواصفات هيكل آيفون 14 برو ماكس
- أبعاد الجهاز: الطول يبلغ 163.1 ملم، العرض 74.2 ملم، أما سمك الجهاز 7.8 ملم.
- وزن الهاتف: 196 جرام.
- ألوان الهاتف: أسود، أبيض، أزرق.
- مواد تصنيع الهاتف: زجاج أمامي وخلفي، وإطار من الألومنيوم.
- مواصفات آيفون 14 برو ماكس الداخلية
- يتمتع جهاز آيفون 14 برو ماكس بعدد هام من المواصفات الداخلية، والتي نتعرف على عدداً منها فيما يلي:
- المعالج CPU :سداسي النواة.
- الذاكرة العشوائية: 8 جيجا بايت.
- الكاميرا: يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية، وكاميرا أمامية مزدوجة، وتمتاز الكاميرا الخلفية بالتصوير البانوراما وفلاش ليد مزدوج، HDR.
- سعة البطارية: 3420 أمبير وهي بطارية ليثيوم بوليمر.
- الشبكات التي يدعمها الهاتف: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- شريحة الهاتف الأولى: الأولى Nano SIM.
- الصوت: هناك أنواع عديدة للتنبيهات في الهاتف، منها WAV، MP3، اهتزاز.
سعر آيفون 14 برو ماكس
أعلنت شركة أبل أن الموعد النهائي لإصدار هاتف آيفون 14 برو ماكس هو في سبتمبر 2022، على أن تبلغ أسعار الهاتف ما يلي:
- سعر الهاتف العالمي: 1340 دولار.
- سعر الهاتف في السعودية: 5,990 ريال سعودي.
- سعر الهاتف في الإمارات: 5,990 درهم إماراتي.
- سعر الهاتف في مصر: 38,289 جنيه مصري.
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