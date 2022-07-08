نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة باتل برايم للكمبيوتر والأندرويد 2022 معارك حرب Battle Prime متجر بلاي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة باتل برايم للكمبيوتر من اجمل الألعاب بالنسبة لمحبي ألعاب إطلاق النار، ومتاحة كذلك لعبة Battle Prime للأندرويد من تطبيق متجر بلاي، فهي لعبة متعددة الأطراف تعمل على إطلاق عنان الحرب بين اللاعبين بواسطة عدد من أساليب الحرب المبتكرة التي عليك الاختيار منها بحسب رغبتك، إذ تعمل اللعبة في هذا الصدد على تمكين اللاعب من اختيار أسلوب اللعب الذي يستهويه والذي يعمل في صدد تمكينه من الاستمتاع أولا في كافة أوقات اللعب، والانتهاء بالفوز وهزيمة الأعداء.

لعبة باتل برايم للكمبيوتر

تمكنك لعبة باتل برايم للكمبيوتر من مواجهة الأعداء بطريقة شرسة تحمل الكثير من المعاناة المتمثلة في صعوبات الحرب والقتال، حيث يواجه كل لاعب في هذه اللعبة عدد 6 من اللاعبين في مواجهة صعبة، توجب على اللاعب استعمال كافة أدوات الحرب والأسلحة الممكنة، من اجل القتل وتوجيه الضربات القاتلة للعدو، وتتمتع اللعبة بأسلوب آلي في التحكم يمكن الاعتماد عليه والتغيير منه في أي وقت أثناء اللعب بما يتراءى لك من اجل الفوز.

تنزيل باتل برايم للكمبيوتر والأندرويد

يحتاج تنزيل اللعبة على الكمبيوتر إلى مساحة ذاكرة عشوائية رام في جهازك تكون 1 جيجا أو اكثر.

ويمكن للاعب تنزيل نظام محاكي اندرويد على جهاز الحاسوب الآلي من اجل تنزيل اللعبة على هذا الجهاز.

كذلك تتوفر اللعبة على الهواتف الاندرويد بالدخول على تطبيق متجر جوجل بلاي.

ويحتاج تثبيت اللعبة على الأجهزة اتصال الجهاز بالإنترنت.

باتل برايم متجر بلاي

يمكن للاعب Battle Prime تنزيل اللعبة من متجر تطبيقات قوقل بلاي، وذلك عن طريق:

القيام بالتنزيل عن طريق الضغط على تثبيت اللعبة.

والانتظار حتى تظهر لك رسالة تفيد بانتهاء التنزيل وإتمام العملية بنجاح.

ثم يقوم اللاعب باستعمال مفاتيح الجهاز بتحريك اللاعبين الذي يكون عن طريق الإبهام.

مع التحكم في إطلاق النار والأسلحة عن طريق إبهام اليد الأخرى.

لعبة معارك

ألعاب المعارك والحرب من اكثر الألعاب التي تستهوي شريحة كبيرة من شرائح المجتمع، وذلك في كافة المجتمعات الغربية والعربية، وتعتبر اللعبة battie prime من هذه الألعاب التي تعتمد على الحركة والسرعة في مواجهة الأعداء، والذي يكون عن طريق القتل مع الاختباء من اجل الفرار من الإطلاق المستمر للنيران.