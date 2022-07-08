نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على iPhone 13 pro في السعودية خصومات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هاتف iphone 13 pro من أكثر الهواتف القوية التي قدمتها شركة آبل في تاريخها منذ إطلاقها، وتقدم مكتبة جرير عرض خرافي على هذا الهاتف الرائع ويقدم الهاتف تجربة استخدام قوية نظرًا لاحتوائه على إمكانيات قوية سوف يتم التطرق لها لاحقا في هذا المقال، وحصلت الهاتف على عدد من التحسينات منها في الكاميرا والشاشة والبطارية. عروض جرير على iPhone 13 pro في السعودية خصومات جبارة أطلقت مكتبة جرير خصم على هاتف iphone 13 pro في المملكة العربية السعودية بنسبة 9%.

وفي الوقت نفسه أصبح سعر الهاتف بعد الخصم هو 4.699 ريال سعودي.

السعر شامل الضريبة وغير شامل مصروفات الشحن.

إمكانية الشحن متوفرة لجميع الأماكن في المملكة العربية السعودية.

يمكن الاتصال على الرقم التالي من أجل طلب الهاتف والرقم هو 920000089. مواصفات iphone 13 برو في السعودية الهاتف يحتوي على مساحة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي الوقت نفسه الهاتف يأتي بكاميرا بدقة وضوح هي 12+12+12 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة وضوح 12 ميجا بكسل.

الهاتف يحتوي على معالج سداسي النواه.

وفي الوقت نفسه يأتي الهاتف بنظام تشغيل ios 15 وهو نظام تشغيل قوي ومتكامل وسريع للغاية.

الهاتف يدعم شبكات 5g الفائقة السرعة.

اللون الذي يشمله العرض للهاتف هو أزرق سيريا. أبرز مزايا ايفون 13 برو ماكس الهاتف يدعم الدخول على متجر آبل الذي يضم ويحتوي على ملايين التطبيقات المتميزة عالية الجودة والأمان.

يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين عشوائية 6 جيجا رام ولها القدرة على تسريع أداء الجهاز للغاية.

وفي الوقت نفسه الهاتف يأتي بشاشة صديقة لقبضة اليد الواحدة للاستخدام السريع والسلس.

الشاشة الخاص بالهاتف تحتوي على درع سيراميك جبار ضد الخدوش.

كذلك يحتوي الهاتف على نظام تحديد المواقع gbs.

يقاوم الهاتف الماء بمقياس ip68، الهاتف يدعم الشريحة النانو ذات الحجم الصغيرة.

كذلك يدعم الهاتف الشريحة الذكية ويمكن استعمالها في الدول التي تدعم هذه الإمكانية.

تأتي الكاميرا الخلفية بفلاش قوي ويمكن استعمال للإضاءة في حالة الظلام الشديد.

الشاشة تأتي بدقة كبيرة وعالية الجودة هي 1170*2532.

نوع البطارية هو ليثوم ايون وهي بطارية ذات عمر طويل للغاية.

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