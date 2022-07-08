نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكانيات هاتف iphone 14 pro max 2022 والميعاد المتوقع لنزوله بالأسواق وسعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة إمكانيات هاتف iphone 14 pro max 2022 ، لمن يبحث عن مواصفات الإصدار الحديث لهاتف ايفون 14 برو ماكس ، المقدم من قبل شركة ابل العالمية يمكنك التعرف علي كل ماترغب به من معلومات من خلال الأسطر القادمة .

إمكانيات هاتف iphone 14 pro max 2022

يُقال إن هاتف Apple iPhone 14 Pro Max يعمل بنظام iOS v15 وقد يأتي مع بطارية 3687 مللي أمبير في الساعة تتيح لك الاستمتاع بممارسة الألعاب والاستماع إلى الأغاني ومشاهدة الأفلام والمزيد لفترة أطول دون القلق بشأن استنزاف البطارية . يُرجح أن هذا الهاتف القادم من Apple سيأتي بسعة 6 جيجابايت و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. أيضا من المحتمل أن يكون الهاتف مزودًا بمعالج Hexa-core قوي (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) بحيث يمكنك الاستمتاع بأداء سلس أثناء الوصول إلى تطبيقات متعددة ولعب ألعاب رسومات مكثفة. كذلك عند الحديث عن مواصفات الكاميرا ، يشاع أن الهاتف من Apple يتميز بإعداد كاميرا مزدوجة في الخلف. قد يكون هناك 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + TOF بحيث يمكنك النقر فوق بعض الصور التي تشبه الحياة. قد تتضمن الميزات الموجودة في إعداد الكاميرا الخلفية التكبير الرقمي والفلاش التلقائي واكتشاف الوجه واللمس للتركيز. على الجانب الأمامي. من المتوقع أن يأتي هاتف Apple iPhone 14 Pro Max بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل + SL ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.يشاع أن الهاتف يتميز بشاشة مقاس 6.7 بوصة (17.01 سم) بدقة 1284 × 2778 بكسل حتى تتمكن من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب . من المتوقع أيضا أن يأتي Apple iPhone 14 Pro Max بخيارات اتصال متنوعة قد تتضمن WiFi – نعم ، Wi-Fi 802.11 ، b / g / n ، نقطة اتصال محمولة ، Bluetooth – نعم ، v5.0 ، و 5 G مدعوم من قبل الجهاز (الشبكة لا تم طرحه في الهند) ، 4G (يدعم النطاقات الهندية) ، 3G ، 2G. علاوة على ذلك ، قد تشمل المستشعرات الموجودة على الهاتف الذكي مقياس التسارع ، والجيروسكوب ، والقرب ، والبوصلة ، والبارومتر.

السعر المتوقع لهاتف Apple iPhone 14 Pro Max

ايفون 14 برو ماكس الجديد هو الهاتف المحمول القادم من Apple والذي من المتوقع إطلاقه في الهند في 31 أكتوبر 2022 (متوقع). الموبايل سيأتي بمواصفات مناسبة ومواصفات لائقة. يشاع أنه سيكون متاحًا بسعر يبدأ من 84،900 روبية.