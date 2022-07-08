نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة Gta 5 جراند ثيفت اوتو 5 على الهواتف الأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta 5 اللعبة الاكثر تشويق وانتشار في ألعاب الفيديو منذ 2015، وهي لها قصة شيقة وقت اللعب وهي لا تحتاج برامج خاصة للتنزيل ويمكن تنزيلها من الموقع الرسمي الخاص بها أو من خلال متجر بلاي، وهي واحدة من أحسن ألعاب الجيل السابع لألعاب الفيديو وهي من تطوير شركة برمجة الإلعاب روكستار وهي الأصدار السابق للعبة جراند ثيقت أوتو فايس سيتي والتالي بعد جراند ثيفت أوتو سان اندرياس ووصل عدد أجزاء جاتا إلي أكثر من 18 جزء إلي الأن كان أخر الأجزاء جاتا ذاترولجي الذي يضمن ثلاثة أجزء من اللعبة في نسخة واحدة ونتعرف الأن علي أهم مميزات جاتا 5 وطريقة تحميل اللعبة علي هواتف اندرويد والكمبيوتر بسهولة. كيفية تحميل لعبة Gta 5 على الهواتف الأندرويد قم بتوصيل النت على جهازك وتأكد من تشغيله .

ادخل على متجر بلاي الخاص بجهازك .

ابحث باسم اللعبة في المكان المخصص .

قم بتنزيلها مع مراعاة وجود المساحة الكافية لها .

قم بربطه بحسابك في البريد الإلكتروني ثم ابدأ اللعب مع أصدقائك . كيفية تنزيل اللعبة Gta 5 على الكمبيوتر ثبت اللعبة من الرابط الخاص بها .

شغل ملف Setup.exe.

قم بخطوات التثبيت، وقم بتكوين إعدادات التثبيت، ثبتها .

ستجد اللعبة تحت اسم مختصر GTA V على سطح المكتب . متطلبات التشغيل الرئيسية للعبة هناك مطلبين أساسيين وهما: المعالج: لابد من أن يكون المعالج intel core 2 quad q6600 سرعته 2.4 جيجا هيرتز .

أو معالج AMD phenom 9850 quad core سرعته 2.5 جيجا هيرتز . :Ram تحتاج اللعبة رامات بحجم 4 جيجابايت أو أعلى من ذلك . نظام التشغيل: أن يكون الويندوز 8 أو 8.1 أو 7 بمعمارية 64 Bit. كارت الشاشة: NVIDIA GeForce 9800 GT 1GB.

AMD Radeon HD 4870 1GB. مساحة التخزين المطلوبة: 6.5 جيجابايت . مميزات GTA V على الكمبيوتر الاختيار بين 3 شخصيات في اللعبة .

يمكن توسيع خريطة لتتمكن من فرصة أكبر من اكتشاف أماكن أكثر .

كذلك يمكنك تغير الجو المحيط بك وإضافة حيوانات مختلفة .

تعديل الجرافيك لتبدو اللعبة أكثر واقعية .

أيضا تتمكن من اللعب مع آخرين ولكن يشترط دفع مبلغ من المال في النسخة الأصلية .

تم تغير حركة الشخصيات لتبدو واقعية عما سبق .

مغامرات اللعبة مشوقة .

أسلحة جديدة ومتطورة .

تطوير الجوانب البصرية والتقنية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل لعبة Gta 5 جراند ثيفت اوتو 5 على الهواتف الأندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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