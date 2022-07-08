نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر WhatsApp.. طريقة رائعة لقراءة الرسائل المحذوفة على واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحاول العديد من المستخدمين على تطبيق واتساب WhatsApp الاحتفاظ بالعديد من الرسائل الهامة، ويعد حذف الرسائل المرسلة من جهاز الاستقبال إحدى مميزات تطبيق الدردشة الفورية التي أتاحها للعديد من المستخدمين، لذا يحاول العديد من المستخدمين رؤية الرسالة المحذوفة وخاصة في حالة أنك لم تتمكن من قراءتها، لأن عملية الحذف قبل قراءة الرسالة تكون عملية محبطة لجميع المستخدمين، وسوف نوضح لحضراتكم كيفية استعادة تلك الرسالة التي تم حذفها وقراءتها خلال الفترة القادمة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية.

كيفية قراءة الرسائل المحذوفة على واتساب

ومن جانبه أشار موقع “economictimes” أن تطبيق المراسلة الفورية قد أتاح إمكانية حذف الرسلة المرسلة لعدد من الأسباب الهامة، والتي منها وجود أخطاء إملائية، أو أنه تم إرسال تلك الرسالة عن طريق الخطأ، أو أن الطرف الآخر الذي تم إرسال الرسالة له غير المقصود والمنوط بتلك الرسالة وغيرها من الأمور الهامة التي تستوجب حذف الرسالة، ولكن يوجد لدى المستخدم فضول كبير من أجل التعرف على محتوى الرسالة التي تم حذفها، لذا سوف نقدم لحضراتكم طريقة فراءة رسالة WhatsApp.

يوجد طريقة وحيدة رسمية لقراءة رسائل واتساب المحذوفة والتي تتمثل في إلقاء نظرة على شريط الإشعارات على هاتفك قبل فتح تلك الرسالة، وبمجرد دخولكم إلى الدردشة وحذف الرسالة، فلا يوجد طريقة من أجل استرداد الرسالة المحذوفة على تطبيق المراسلة الفورية الشهير المملوك لشركة ميتا والذي يضم أكثر من ملياري مستخدم، لذا يمكنك هنا الاستعانة بتطبيق WAMR من أجل قراءة رسائل التطبيق التي تم حذفها، حيث أن التطبيق يسمح باستعادة الرسائل المحذوفة وحالات التنزيل على التطبيق.

يجب الإشارة أن تطبيق WAMR يُساعد في استرداد الرسائل المحذوفة من خلال استخدام خاصية “الحذف للجميع” من قبل المرسل، كما أنه يتيح أيضاً استرداد المرفقات المحذوفة مثل مقاطع الفيديو والصور والملفات الصوتية، والملاحظات الصوتية وكذلك الملصقات وملفات GIF وجميع المستندات الأخرى المحذوفة من التطبيق، حيث يمكنك تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، وبعد الانتهاء من تحميل البرنامج وعملية التثبيت على الهاتف يمكنك تحديد تطبيقات مثل تيليجرمن وواتساب، وإنستجرام، وماسنجر وغيرها، حيث أنه يتطلب عدة أذونات من أجل التقاط الإشعارات من التطبيقات وإخطارك عند حذف الرسالة، كما سوف يحاج إذناً للتنزيلات التلقائية من أجل تخزين الملفات المحذوفة على الجهاز بشكل تلقائي.