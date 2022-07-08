نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال iphone 14 pro max وتوقعات ميعاد إصدارة بالأسواق وأهم مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جوال iphone 14 pro max ، تتميز دائما تحديثات شركة apple لسلسلة الهواتف التي تقوم بإصدارها للأسواق ،بإنها دائما متطورة ويضاف عليها المزيد من المميزات والإمكانيات التي تعلي من قيمة الهاتف بشكل كبير وملحوظ ، حيث إبدعت أيضا في سلسة هواتف ايفون 14 وايفون 14 برو ماكس ، لأن من المتوقع بإن قيمتهم المادية سوف تكون مرتفعه نظرا لأرتفاع إمكانياتة والتحديثات الكثيرة المضاف علية ،فاذا كنت عزيزي القاريء من من يهتموا بمتابعة إصدارات شركة ابل لهواتفها المختلفة ، يمكنك من خلال هذه المقالة التعرف علي جميع المعلومات التي تخص جوال iphon 14 pro max .

سعر جوال iphone 14 pro max

من المرجح أن يكون سعر الهاتف الذكي Apple iPhone 14 Pro Max في الهند هو 84900 روبية. يشاع أن Apple iPhone 14 Pro Max سيتم إطلاقه في البلاد في 31 أكتوبر 2022 (متوقع). من المحتمل أن يأتي هذا الهاتف الذكي في متغيرين آخرين للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي – Apple-iPhone-14-Pro-Max-256GB-6GB-RAM ، Apple-iPhone-14-Pro-Max-512GB-6GB-RAM. بالنسبة لخيارات الألوان ، قد يأتي هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الذكي باللون الفضي والجرافيت والذهبي والأزرق الباسيفيكي.

أهم مميزات هاتف ايفون 14 برو ماكس

المواصفات الرئيسة لهاتف iphone 14 pro max :

تاريخ الإطلاق :31 أكتوبر 2022 (متوقع) ماركة الهاتف :أبل موديل :iPhone 14 Pro Max نظام التشغيل :iOS v15 فتحات :سيم شريحتين ، جي إس إم + جي إس إم حجم الشريحة : SIM1: Nano ، SIM2: Nano شبكة 5G: مدعومة من الجهاز (الشبكة لم يتم طرحها في الهند) ، 4G: متوفر (يدعم النطاقات الهندية) ، 3G: متاح ، 2G: متاح مستشعر بصمة :الإصبع نعم السعر المتوقع أن يكون في الهند : 84900.000

مميزات تصميم جوال ايفون 14 برو ماكس

الإرتفاع: 160.8 ملم العرض :78.1 مم السماكة: 7.4 مم الوزن : 228 جرام الألوان الذي سوف تكون متاح بالأسواق ،هواللون الفضي والجرافيت والذهبي والأزرق الباسيفيكي حجم الشاشة: 6.7 بوصة (17.01 سم) دقة الشاشة: ١٢٨٤ × ٢٧٧٨ بكسل نسبة العرض إلى الارتفاع: 19.5: 9 كثافة البكسل: 458 نقطة في البوصة نوع الشاشة Super Retina XDR OLED

الأن عزيزي القاريء نكون قد أنتهينا من تقديم معلومتنا عن هاتف ايفون 14 برو ماكس ، من حيث مواصفاتة واهم مميزاتة وأيضا الموعد المتوقع لنزولة بمختلف الأسواق نتمني أن نكون قد أفدناكم .